Нідерланди передадуть Україні новий корабель "Генічеськ"

Прем’єр Нідерландів Роб Єттен ухвалив рішення щодо надання Україні нового протимінного судна. Найімовірніше, ВМС ЗСУ отримають корабель уже в червні 2026 року. Його планують назвати "Генічеськ".
Головні тези:
- Наступного року це судно буде брати участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.
- До завершення війни воно базуватиметься у Британії.
Україна отримає новий корабель "Генічеськ"
Володимир Зеленський у межах свого офіційного візиту до Нідерландів провів зустріч з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі Zr. Ms. Makkum.
Саме це судно вже в червні 2026 року стане власністю України.
Члени екіпажу навчені працювати з різними типами підводних дронів для пошуку, ідентифікації та знешкодження мін.
Важливою перевагою є те, що чимала частина моряків вже має реальний бойовий досвід.
Згідно з останніми даними, судно отримає символічну назву "Генічеськ" — тобто на честь корабля, втраченого українським флотом під час виконання завдань у червні 2022 року біля Кінбурнської коси.
Офіс президента України звертає увагу на те, що це вже 5 корабель серед тих, які ВМС ЗСУ отритмають від союзників Києва.
Станом на сьогодні усі 5 суден знаходяться у Британії, й лише після завершення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії Чорного моря.
