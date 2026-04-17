Нідерланди передадуть Україні новий корабель "Генічеськ"
Прем’єр Нідерландів Роб Єттен ухвалив рішення щодо надання Україні нового протимінного судна. Найімовірніше, ВМС ЗСУ отримають корабель уже в червні 2026 року. Його планують назвати "Генічеськ".

  • Наступного року це судно буде брати участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze.
  • До завершення війни воно базуватиметься у Британії.

Україна отримає новий корабель "Генічеськ"

Володимир Зеленський у межах свого офіційного візиту до Нідерландів провів зустріч з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі Zr. Ms. Makkum.

Саме це судно вже в червні 2026 року стане власністю України.

Члени екіпажу навчені працювати з різними типами підводних дронів для пошуку, ідентифікації та знешкодження мін.

Важливою перевагою є те, що чимала частина моряків вже має реальний бойовий досвід.

Згідно з останніми даними, судно отримає символічну назву "Генічеськ" — тобто на честь корабля, втраченого українським флотом під час виконання завдань у червні 2022 року біля Кінбурнської коси.

Офіс президента України звертає увагу на те, що це вже 5 корабель серед тих, які ВМС ЗСУ отритмають від союзників Києва.

Перші чотири передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди, вони отримали назви "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь" і "Мелітополь". Два з них — класу Sandown, ще два, як і майбутній "Генічеськ", — Alkmaar.

Станом на сьогодні усі 5 суден знаходяться у Британії, й лише після завершення війни братимуть участь у розмінуванні акваторії Чорного моря.

