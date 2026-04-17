Росія завдала ударів по Дніпру, Сумах і Чернігову

Протягом минулої ночі під удари російських загарбників потрапили різні міста та села України. Про руйнування й пожежі повідомляють в Сумах, Дніпрі та Чернігові.
Головні тези:
- 16 квітня на Сумщині загинули 2 людини та ще 5 дістали поранення.
- Внаслідок ранкової атаки на Дніпро пошкоджена міська інфраструктура.
Наслідки нових атак Росії на Україну — що відомо
З офіційною заявою виступив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За його словами, близько 03:00 російські окупанти почали завдавати перших ударів по критичних об'єктах міста. Внаслідок цього спалахнули пожежі.
Інформація щодо потерпілих серед цивільного населення наразі уточнюється.
У Чернігівобленерго згодом офіційно підтвердили, що пошкоджений енергооб'єкт у Чернігівському районі, знеструмлено близько 6 тисяч абонентів в обласному центрі.
У Дніпропетровській області двоє людей поранені. Понад 20 разів противник здійснював атаки дронами, артилерією та ракетою.
У Дніпрі понівечені транспортне підприємство, багатоповерхівка, комерційне приміщення.
Внаслідок удару по Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджені гімназія, приватний будинок та авто. Постраждали двоє місцевих мешканців.
Також повідомляється, що одна людина загинула внаслідок російської атаки на Сумщині пізно ввечері 16 квітня.
Окрім того, російський дрон поцілив в пожежно-рятувальний підрозділ, внаслідок чого частково пошкоджено будівлю.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-