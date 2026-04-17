Россия нанесла удары по Днепру, Сумам и Чернигову

За прошедшую ночь под удары российских захватчиков попали разные города и села Украины. О разрушениях и пожарах сообщают в Сумах, Днепре и Чернигове.
Главные тезисы
- 16 апреля в Сумской области погибли 2 человека и еще 5 получили ранения.
- В результате утренней атаки на Днепр повреждена городская инфраструктура.
Последствия новых атак России на Украину — что известно
С официальным заявлением выступил глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
По его словам, около 03:00 российские оккупанты начали наносить первые удары по критическим объектам города. В результате вспыхнули пожары.
Информация о пострадавших среди гражданского населения пока уточняется.
В Черниговоблэнерго впоследствии официально подтвердили, что поврежден энергообъект в Черниговском районе, обесточено около 6 тысяч абонентов в областном центре.
В Днепропетровской области два человека ранены. Более 20 раз противник совершал атаки дронами, артиллерией и ракетой.
В Днепре повреждены транспортное предприятие, многоэтажка, коммерческое помещение.
В результате удара по Новоалександровской общине Днепровского района повреждены гимназия, частный дом и авто. Пострадали два местных жителя.
Также сообщается, что один человек погиб в результате российской атаки в Сумской области поздно вечером 16 апреля.
Кроме того, российский дрон попал в пожарно-спасательное подразделение, в результате чего частично повреждено здание.
