Россия нанесла удары по Днепру, Сумам и Чернигову

За прошедшую ночь под удары российских захватчиков попали разные города и села Украины. О разрушениях и пожарах сообщают в Сумах, Днепре и Чернигове.

Последствия новых атак России на Украину — что известно

С официальным заявлением выступил глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

По его словам, около 03:00 российские оккупанты начали наносить первые удары по критическим объектам города. В результате вспыхнули пожары.

Информация о пострадавших среди гражданского населения пока уточняется.

В Черниговоблэнерго впоследствии официально подтвердили, что поврежден энергообъект в Черниговском районе, обесточено около 6 тысяч абонентов в областном центре.

В Днепропетровской области два человека ранены. Более 20 раз противник совершал атаки дронами, артиллерией и ракетой.

В Днепре повреждены транспортное предприятие, многоэтажка, коммерческое помещение.

В результате удара по Новоалександровской общине Днепровского района повреждены гимназия, частный дом и авто. Пострадали два местных жителя.

На Никопольщине россияне попали по Никополю, Марганецкому, Мировскому, Красногригоревскому, Покровскому общинах. Изуродованы инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома, хозяйственное сооружение. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

Также сообщается, что один человек погиб в результате российской атаки в Сумской области поздно вечером 16 апреля.

В результате российской атаки погиб 56-летний житель Белопольской общины... Вражеский дрон попал рядом с ним. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, — заявил председатель ОВА Олег Григоров.

Кроме того, российский дрон попал в пожарно-спасательное подразделение, в результате чего частично повреждено здание.