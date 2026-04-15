Украина близка к принятию соглашения о создании Спецтрибунала для России

Уже 14-15 мая может состояться голосование по соглашению по созданию Спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины. Это может произойти на заседании Комитета министров Совета Европы.

Спецтрибунал для России — на каком этапе находится Украина

С официальным заявлением по этому поводу выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

По его словам, после решения Польши и Исландии присоединиться к соглашению удалось добиться юридического минимума для дальнейших шагов.

Теперь Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Спецтрибунала о преступлении агрессии против Украины может быть вынесено на рассмотрение и принято во время министерской встречи Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Украинский дипломат официально подтвердил, что ключевые формальности для запуска Спецтрибунала удалось выполнить.

Он обратил внимание на то, что для этого понадобилось даже меньше года.

По словам Сибиги, военные преступники в Кремле должны осознать, что привлечение их к ответственности неизбежно.

От рядовых российских "исполнителей" до высших военных чинов и политического руководства. Ответственность крайне важна для устойчивого мира, — отметил шеф украинской дипломатии.