Украина близка к принятию соглашения о создании Спецтрибунала для России
Категория
Украина
Дата публикации

Украина близка к принятию соглашения о создании Спецтрибунала для России

Андрей Сибига
Сибига
Read in English
Читати українською

Уже 14-15 мая может состояться голосование по соглашению по созданию Спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины. Это может произойти на заседании Комитета министров Совета Европы.

Главные тезисы

  • Недавно о готовности присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу объявили Швеция, Латвия, Германия, Британия и Молдова.
  • Формальности для запуска Спецтрибунала теперь выполнены.

Спецтрибунал для России — на каком этапе находится Украина

С официальным заявлением по этому поводу выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

По его словам, после решения Польши и Исландии присоединиться к соглашению удалось добиться юридического минимума для дальнейших шагов.

Теперь Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Спецтрибунала о преступлении агрессии против Украины может быть вынесено на рассмотрение и принято во время министерской встречи Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Украинский дипломат официально подтвердил, что ключевые формальности для запуска Спецтрибунала удалось выполнить.

Он обратил внимание на то, что для этого понадобилось даже меньше года.

По словам Сибиги, военные преступники в Кремле должны осознать, что привлечение их к ответственности неизбежно.

От рядовых российских "исполнителей" до высших военных чинов и политического руководства. Ответственность крайне важна для устойчивого мира, — отметил шеф украинской дипломатии.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?