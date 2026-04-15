Украина близка к принятию соглашения о создании Спецтрибунала для России

Уже 14-15 мая может состояться голосование по соглашению по созданию Спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины. Это может произойти на заседании Комитета министров Совета Европы.
Главные тезисы
- Недавно о готовности присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу объявили Швеция, Латвия, Германия, Британия и Молдова.
- Формальности для запуска Спецтрибунала теперь выполнены.
Спецтрибунал для России — на каком этапе находится Украина
С официальным заявлением по этому поводу выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.
По его словам, после решения Польши и Исландии присоединиться к соглашению удалось добиться юридического минимума для дальнейших шагов.
Украинский дипломат официально подтвердил, что ключевые формальности для запуска Спецтрибунала удалось выполнить.
Он обратил внимание на то, что для этого понадобилось даже меньше года.
По словам Сибиги, военные преступники в Кремле должны осознать, что привлечение их к ответственности неизбежно.
