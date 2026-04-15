Украина разнесла вдребезги 5 районов сосредоточения армии РФ
Украина разнесла вдребезги 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 14 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БПЛА и одну реактивную систему залпового огня российских захватчиков.

  • Начались 1512-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 212 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 апреля 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 313 970 (+1 010) человек,

  • танков — 11 864 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 390 (+1) ед,

  • артиллерийских систем — 40 003 (+50) ед,

  • РСЗО — 1 736 (+4) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 239 241 (+1 388) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 89 553 (+253) ед,

  • специальной техники — 4 125 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, задействовал 6672 дрона-камикадзе и совершил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня.

