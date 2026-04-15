Россия нанесла удары по Днепру, Запорожье и Черкассам

Страна-агрессорка РФ продолжает терроризировать разные регионы Украины. В Запорожье в результате вражеского террора погибла 74-летняя женщина. Кроме того, о пострадавших сообщается в Черкассах и Запорожье.

Последствия новых атак России на Украину

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за минувшую ночь ПВО обезвредило 309 из 324 вражеских БПЛА.

Более того, указано, что РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М.

Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.

Силы ПВО уже подтвердили попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 10 локациях.

В Запорожье из-за российской атаки погибла 74-летняя женщина.

Кроме того, указано, что в результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск.

В Одесской области враг совершил атаку на портовую инфраструктуру. На местах попаданий начались пожары.

В Днепре местные власти сообщают, что в результате ударов армии РФ пострадали трое мирных жителей города. Повреждены админздание и многоэтажка.

В Черкассах заявляют о трех пострадавших в результате падения вражеских БПЛА.