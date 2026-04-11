Армия РФ резко изменила планы на фронте из-за наступления Украины

Как сообщают в Институте изучения войны (ISW), солдаты РФ отдают приоритет не обороне на Александровском направлении, где украинские войска успешно контратакуют, а наступательным действиям на Гуляйпольском направлении, однако это ничего не меняет.

Что известно о планах армии РФ

Согласно последним данным, российские войска концентрируют свои силы в зоне ответственности 5-й общевойсковой армии.

Несмотря на это, направление Александровки, где продолжается успешное контрнаступление ВСУ, армия РФ не слишком старается удержать.

Аналитики обращают внимание на то, что украинские удары на Александровском направлении действительно опасны для войск врага, однако Кремль упорно игнорирует эту угрозу.

В ISW также отмечают, что Москва решила привлечь стратегические резервы и перебросить их на Запорожье, в частности под Гуляйполе и Орехов — именно там 5-я и 58-я армии РФ испытывают аномальную нехватку сил и ресурсов.

Кремль приказал своим войскам до конца апреля 2026 захватить Дружковку, Константиновку и Покровск.

Однако, по мнению американских аналитиков, эти планы врага будет нереально воплотить в жизнь.