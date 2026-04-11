Российские оккупанты убили 3 человека в Одессе и на Полтавщине

В минувшую ночь российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. О жертвах, пострадавших и значительных разрушениях сообщают в Одесской, Полтавской и Сумской областях.
Главные тезисы
- В городе Сумы в результате удара РФ травмированы 17 человек.
- Ночью 11 апреля враг атаковал Украину 160-ю ударными БпЛА.
Последствия новых атак России на Украину
Первыми подробностями поделился глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.
По его словам, еще двое пострадавших были госпитализированы.
Под удар врага снова попала гражданская инфраструктура: изуродованы десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.
Лисак также обратил внимание населения на то, что в городе развернули мобильный оперативный штаб, где представители районной администрации помогают пострадавшим жителям с оформлением документов на получение помощи из городского бюджета и компенсаций по программе «єВідновлення».
Также сообщается, что армия РФ нанесла удар по Лубенскому району Полтавской области.
Согласно последним данным, погиб человек, еще один — травмирован. Также повреждены магазин и кафе.
Утром полиция и спасатели уточнили информацию о вечерних ударах в пьяницу по Сумам: 17 пострадавших, в том числе ребенок.
