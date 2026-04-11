Российские оккупанты убили 3 человека в Одессе и на Полтавщине

ДСНС Украины
Последствия новых атак России на Украину
В минувшую ночь российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. О жертвах, пострадавших и значительных разрушениях сообщают в Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Главные тезисы

  • В городе Сумы в результате удара РФ травмированы 17 человек.
  • Ночью 11 апреля враг атаковал Украину 160-ю ударными БпЛА.

Первыми подробностями поделился глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилищный сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким.

Сергей Лысак

Глава Одесской ГВА

По его словам, еще двое пострадавших были госпитализированы.

Под удар врага снова попала гражданская инфраструктура: изуродованы десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.

Лисак также обратил внимание населения на то, что в городе развернули мобильный оперативный штаб, где представители районной администрации помогают пострадавшим жителям с оформлением документов на получение помощи из городского бюджета и компенсаций по программе «єВідновлення».

Также сообщается, что армия РФ нанесла удар по Лубенскому району Полтавской области.

Согласно последним данным, погиб человек, еще один — травмирован. Также повреждены магазин и кафе.

Утром полиция и спасатели уточнили информацию о вечерних ударах в пьяницу по Сумам: 17 пострадавших, в том числе ребенок.

Больше по теме

"У России больше нет преимущества". Экс-директор ЦРУ указал на неожиданный успех Украины
Экс-директор ЦРУ считает, что Россия находится в проигрышной позиции
Путин нашел для России нового союзника
Путин активно "вербует" Мадагаскар
ПВО обезвредило 133 цели во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявило результаты своей работы

