Российские оккупанты убили 3 человека в Одессе и на Полтавщине

В минувшую ночь российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. О жертвах, пострадавших и значительных разрушениях сообщают в Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Последствия новых атак России на Украину

Первыми подробностями поделился глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.

Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилищный сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким. Сергей Лысак Глава Одесской ГВА

По его словам, еще двое пострадавших были госпитализированы.

Под удар врага снова попала гражданская инфраструктура: изуродованы десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.

Лисак также обратил внимание населения на то, что в городе развернули мобильный оперативный штаб, где представители районной администрации помогают пострадавшим жителям с оформлением документов на получение помощи из городского бюджета и компенсаций по программе «єВідновлення».

Также сообщается, что армия РФ нанесла удар по Лубенскому району Полтавской области.

Согласно последним данным, погиб человек, еще один — травмирован. Также повреждены магазин и кафе.