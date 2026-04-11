Російські окупанти убили 3 людей в Одесі та на Полтавщині

Протягом минулої ночі російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Про жертв, потерпілих та значні руйнування повідомляють в Одеській, Полтавській та Сумській областях.
Головні тези:
- У місті Суми внаслідок удару РФ травмовано 17 осіб.
- Вночі 11 квітня ворог атакував Україну 160 ударними БпЛА.
Наслідки нових атак Росії на Україну
Першими подробицями поділився глава Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.
За його словами, ще двоє потерпілих були шпиталізовані.
Під удар ворога знову потрапила цивільна інфраструктура: понівечені десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка.
Лисак також звернув увагу населення на те, що в місті розгорнули мобільний оперативний штаб, де представники районної адміністрації допомагають постраждалим мешканцям із оформленням документів на отримання допомоги з міського бюджету та компенсацій за програмою «єВідновлення».
Також повідомляється, що армія РФ завдали удару по Лубенському району Полтавської області.
Згідно з останніми даними, загинула людина, ще одна — травмована. Також ушкоджені магазин і кав'ярня.
Вранці поліція та рятувальники уточнили інформацію щодо вечірніх ударів у п'яницю по Сумах: 17 потерпілих, серед них — дитина.
Більше по темі
