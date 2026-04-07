"Росія більше не має переваги". Ексдиректор ЦРУ вказав на неочікуваний успіх України

На переконання колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, країна-агресорка Росія втратила всі свої “козирі” у війні проти України. Все це сталося завдяки хороброму та довготривалому супротиву ЗСУ та всього українського народу.
Головні тези:
- Петреус висловив захоплення геніальністю українців у питанні поєднання військової стратегії та технологій.
- На йому думку, Україна може ще не один раз шокувати Росію на полі бою.
Ексдиректор ЦРУ вважає, що Росія знаходиться у програшній позиції
Петреус звернув увагу на те, що протягом остнніх кількох місяці українські воїни змогли добитися більших успіхів на полі бою, ніж російські окупанти.
За його словами, подібний розвиток подій вважався вкрай малоймовірним через перевагу армії РФ в особовому складі та економічному масштабі.
Проте, попри всі перепони, Україна змогла провести вкрай успішний контрнаступ завдяки інноваціям у своїх безпілотних системах.
