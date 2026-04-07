"Росія більше не має переваги". Ексдиректор ЦРУ вказав на неочікуваний успіх України
Девід Петреус
Джерело:  CBS News

На переконання колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, країна-агресорка Росія втратила всі свої “козирі” у війні проти України. Все це сталося завдяки хороброму та довготривалому супротиву ЗСУ та всього українського народу.

Головні тези:

  • Петреус висловив захоплення геніальністю українців у питанні поєднання військової стратегії та технологій.
  • На йому думку, Україна може ще не один раз шокувати Росію на полі бою.

Ексдиректор ЦРУ вважає, що Росія знаходиться у програшній позиції

Я думаю, що примітно те, що Росія більше не має переваги. Росія значно перевершує Україну за чисельністю. Вона перевершує Україну за озброєнням. Її економіка в 10 чи 12 разів більша, ніж в України. І все ж українські війська зараз зупиняють росіян на передовій.

Колишній директор ЦРУ

Петреус звернув увагу на те, що протягом остнніх кількох місяці українські воїни змогли добитися більших успіхів на полі бою, ніж російські окупанти.

За його словами, подібний розвиток подій вважався вкрай малоймовірним через перевагу армії РФ в особовому складі та економічному масштабі.

Проте, попри всі перепони, Україна змогла провести вкрай успішний контрнаступ завдяки інноваціям у своїх безпілотних системах.

Справжня геніальність полягає в тому, як вони все це поєднують, — наголосив ексглава ЦРУ, захоплюючись винахідливістю українців.

