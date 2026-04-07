"У России больше нет преимущества". Экс-директор ЦРУ указал на неожиданный успех Украины

По убеждению бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, страна-агрессорка Россия потеряла все свои “козыри” в войне против Украины. Все это произошло благодаря храброму и долговременному сопротивлению ВСУ и всего украинского народа.
Главные тезисы
- Петреус выразил восхищение гениальностью украинцев в вопросе сочетания военной стратегии и технологий.
- По его мнению, Украина может еще не раз шокировать Россию на поле боя.
Экс-директор ЦРУ считает, что Россия находится в проигрышной позиции
Петреус обратил внимание на то, что в последние несколько месяцев украинские воины смогли добиться больших успехов на поле боя, чем российские оккупанты.
По его словам, подобное развитие событий считалось крайне маловероятным из-за превосходства армии РФ в личном составе и экономическом масштабе.
Однако, несмотря на все преграды, Украина смогла провести крайне успешное наступление благодаря инновациям в своих беспилотных системах.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-