По убеждению бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, страна-агрессорка Россия потеряла все свои “козыри” в войне против Украины. Все это произошло благодаря храброму и долговременному сопротивлению ВСУ и всего украинского народа.

Я думаю, примечательно то, что у России больше нет преимуществ. Россия значительно превосходит Украину по численности. Она превосходит Украину по вооружению. Ее экономика в 10 или 12 раз больше, чем у Украины. И все же украинские войска сейчас останавливают россиян на передовой. Дэвид Петреус Бывший директор ЦРУ

Петреус обратил внимание на то, что в последние несколько месяцев украинские воины смогли добиться больших успехов на поле боя, чем российские оккупанты.

По его словам, подобное развитие событий считалось крайне маловероятным из-за превосходства армии РФ в личном составе и экономическом масштабе.

Однако, несмотря на все преграды, Украина смогла провести крайне успешное наступление благодаря инновациям в своих беспилотных системах.