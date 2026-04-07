"У России больше нет преимущества". Экс-директор ЦРУ указал на неожиданный успех Украины
Источник:  CBS News

По убеждению бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, страна-агрессорка Россия потеряла все свои “козыри” в войне против Украины. Все это произошло благодаря храброму и долговременному сопротивлению ВСУ и всего украинского народа.

Главные тезисы

  • Петреус выразил восхищение гениальностью украинцев в вопросе сочетания военной стратегии и технологий.
  • По его мнению, Украина может еще не раз шокировать Россию на поле боя.

Экс-директор ЦРУ считает, что Россия находится в проигрышной позиции

Я думаю, примечательно то, что у России больше нет преимуществ. Россия значительно превосходит Украину по численности. Она превосходит Украину по вооружению. Ее экономика в 10 или 12 раз больше, чем у Украины. И все же украинские войска сейчас останавливают россиян на передовой.

Дэвид Петреус

Бывший директор ЦРУ

Петреус обратил внимание на то, что в последние несколько месяцев украинские воины смогли добиться больших успехов на поле боя, чем российские оккупанты.

По его словам, подобное развитие событий считалось крайне маловероятным из-за превосходства армии РФ в личном составе и экономическом масштабе.

Однако, несмотря на все преграды, Украина смогла провести крайне успешное наступление благодаря инновациям в своих беспилотных системах.

Настоящая гениальность заключается в том, как они все это совмещают, — подчеркнул экс-глава ЦРУ, восхищаясь изобретательностью украинцев.

