Дроны снова атакуют нефтяной порт Усть-Луга в России — видео

Ночью 7 апреля в Ленинградской области РФ снова гремела громкая "бавовна". По словам очевидцев, уже известно о повреждениях в районе нефтяного порта Усть-Луга в результате атаки дронов.
Главные тезисы
- Усть-Луга – один из главных портов страны-агрессорки на Балтийском море.
- Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 45 украинских дронов.
"Бавовна" в России 7 апреля — первые подробности
Прошло всего несколько суток после последней атаки дронов на военные цели в Ленинградской области РФ, как украинские дроны снова нанесли удары по порту Усть-Луга.
Ставленик Кремля в регионе Александр Дрозденко начал утверждать, что вражеская ПВО обезвредила 22 дрона.
По словам очевидцев, под ударом Украины оказался порт.
Что важно понимать, Усть-Луга — один из главных портов страны-агрессорки на Балтийском море.
Враг активно использует его для экспорта нефти, в частности, "теневым флотом".
Как удалось узнать журналистам Bloomberg, объект лишь на днях возобновил работу после перебоев.
Спутниковые снимки Planet Labs подтверждали пожары на терминалах "Новатек" после атак в марте 2026 года.
Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
19 БПЛА — над территорией Ленинградской области,
11 БПЛА — над территорией Воронежской области,
7 БПЛА — над территорией Белгородской области,
3 БПЛА — над территорией Владимирской области,
1 БПЛА — над территорией Брянской области,
1 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
1 БПЛА — над территорией Пензенской области,
1 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
1 БПЛА — над акваторией Черного моря.
Больше по теме
