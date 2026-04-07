Дроны снова атакуют нефтяной порт Усть-Луга в России — видео

Ночью 7 апреля в Ленинградской области РФ снова гремела громкая "бавовна". По словам очевидцев, уже известно о повреждениях в районе нефтяного порта Усть-Луга в результате атаки дронов.

"Бавовна" в России 7 апреля — первые подробности

Прошло всего несколько суток после последней атаки дронов на военные цели в Ленинградской области РФ, как украинские дроны снова нанесли удары по порту Усть-Луга.

Ставленик Кремля в регионе Александр Дрозденко начал утверждать, что вражеская ПВО обезвредила 22 дрона.

По словам очевидцев, под ударом Украины оказался порт.

Что важно понимать, Усть-Луга — один из главных портов страны-агрессорки на Балтийском море.

Враг активно использует его для экспорта нефти, в частности, "теневым флотом".

Как удалось узнать журналистам Bloomberg, объект лишь на днях возобновил работу после перебоев.

Спутниковые снимки Planet Labs подтверждали пожары на терминалах "Новатек" после атак в марте 2026 года.

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: