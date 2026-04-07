Авиация Украины разгромила 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу шесть районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1504 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 150 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 7 апреля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 305 470 (+980) человек;
боевых бронированных машин — 24 364 (+4) ед;
артиллерийских систем — 39 562 (+65) ед;
РСЗО — 1 722 (+3) ед;
средств ПВО — 1 340 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 223 341 (+1 945) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 87 862 (+248) ед;
специальной техники — 4 115 (+3) ед.
Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и осуществил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.
