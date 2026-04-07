Авиация Украины разгромила 6 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 апреля 2026 года
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу шесть районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1504 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 150 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 7 апреля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 305 470 (+980) человек;

  • боевых бронированных машин — 24 364 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 39 562 (+65) ед;

  • РСЗО — 1 722 (+3) ед;

  • средств ПВО — 1 340 (+2) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 223 341 (+1 945) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 87 862 (+248) ед;

  • специальной техники — 4 115 (+3) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Вчера противник нанес 84 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8625 дронов-камикадзе и осуществил 3227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?