РФ ударила по автобусу в Никополе — 3 погибших

Утром 7 апреля российские оккупанты нанесли удары по центру Никополя. Согласно последним данным, 3 мирных жителя погибли, а еще 12 гражданских были ранены.

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Три человека погибли, еще 12 — ранены. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по городскому автобусу.

Что важно понимать, чновая атака врага произошла в самом центре Никополя.

Ганжа сообщил, что в момент удара автобус подъезжал к остановке — люди были и в салоне, и на остановке.

Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам, — подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, утром 7 апреля стало известно, что новая российская атака на Днепропетровскую область унесла жизнь 11-летнего ребенка.