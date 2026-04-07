РФ ударила по автобусу в Никополе — 3 погибших

Утром 7 апреля российские оккупанты нанесли удары по центру Никополя. Согласно последним данным, 3 мирных жителя погибли, а еще 12 гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Глава Днепропетровской ОВА заявил о преднамеренной атаке врага, который сознательно целился в беззащитных людей.
- Российская атака привела к смерти еще одного ребенка.
Последствия атаки России на Никополь
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по городскому автобусу.
Что важно понимать, чновая атака врага произошла в самом центре Никополя.
Ганжа сообщил, что в момент удара автобус подъезжал к остановке — люди были и в салоне, и на остановке.
Кроме того, утром 7 апреля стало известно, что новая российская атака на Днепропетровскую область унесла жизнь 11-летнего ребенка.
По словам Александра Ганжи, еще 5 мирных жителей региона получили ранения.
