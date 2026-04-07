РФ ударила по автобусу в Никополе — 3 погибших
Источник:  Днепропетровская ОГА

Утром 7 апреля российские оккупанты нанесли удары по центру Никополя. Согласно последним данным, 3 мирных жителя погибли, а еще 12 гражданских были ранены.

Главные тезисы

  • Глава Днепропетровской ОВА заявил о преднамеренной атаке врага, который сознательно целился в беззащитных людей.
  • Российская атака привела к смерти еще одного ребенка.

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Три человека погибли, еще 12 — ранены.

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по городскому автобусу.

Что важно понимать, чновая атака врага произошла в самом центре Никополя.

Ганжа сообщил, что в момент удара автобус подъезжал к остановке — люди были и в салоне, и на остановке.

Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам, — подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, утром 7 апреля стало известно, что новая российская атака на Днепропетровскую область унесла жизнь 11-летнего ребенка.

По словам Александра Ганжи, еще 5 мирных жителей региона получили ранения.

