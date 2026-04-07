РФ ударила по автобусу в Нікополі — 3 загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ ударила по автобусу в Нікополі — 3 загиблих

Наслідки атаки Росії на Нікополь
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вранці 7 квітня російські окупанти завдали ударів по центру Нікополя. Згідно з останніми даними, 3 мирних мешканців загинули, а ще 12 цивільних були поранені.

Головні тези:

  • Глава Дніпропетровської ОВА заявив про умисну атаку ворога, який свідомо цілився в беззахисних людей.
  • Нещодавня російська атака призвела до смерті ще однієї дитини.

Наслідки атаки Росії на Нікополь

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетрвоської ОВА Олександр Ганжа.

Троє людей загинули, ще 12 — поранені.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, російські окупанти завдали удару FPV-дроном по міському автобусу.

Що важливо розуміти, нова атака ворога сталася в самому центрі Нікополя.

Ганжа повідомив, що в момент удару автобус під'їжджав до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці.

Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах, — наголосив глава Дніпропетровської ОВА.

Окрім того, вранці 7 квітня стало відомо, що нова російська атака на Дніпропетровську область забрала життя 11-річної дитини.

За словами Олександра Ганжі, ще 5 мирних мешканців регіону отримали поранення.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?