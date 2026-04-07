РФ ударила по автобусу в Нікополі — 3 загиблих

Вранці 7 квітня російські окупанти завдали ударів по центру Нікополя. Згідно з останніми даними, 3 мирних мешканців загинули, а ще 12 цивільних були поранені.

Наслідки атаки Росії на Нікополь

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетрвоської ОВА Олександр Ганжа.

Троє людей загинули, ще 12 — поранені. Олександр Ганжа Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, російські окупанти завдали удару FPV-дроном по міському автобусу.

Що важливо розуміти, нова атака ворога сталася в самому центрі Нікополя.

Ганжа повідомив, що в момент удару автобус під'їжджав до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці.

Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах, — наголосив глава Дніпропетровської ОВА.

Окрім того, вранці 7 квітня стало відомо, що нова російська атака на Дніпропетровську область забрала життя 11-річної дитини.