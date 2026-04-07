РФ ударила по автобусу в Нікополі — 3 загиблих

Вранці 7 квітня російські окупанти завдали ударів по центру Нікополя. Згідно з останніми даними, 3 мирних мешканців загинули, а ще 12 цивільних були поранені.
Головні тези:
- Глава Дніпропетровської ОВА заявив про умисну атаку ворога, який свідомо цілився в беззахисних людей.
- Нещодавня російська атака призвела до смерті ще однієї дитини.
Наслідки атаки Росії на Нікополь
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетрвоської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, російські окупанти завдали удару FPV-дроном по міському автобусу.
Що важливо розуміти, нова атака ворога сталася в самому центрі Нікополя.
Ганжа повідомив, що в момент удару автобус під'їжджав до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці.
Окрім того, вранці 7 квітня стало відомо, що нова російська атака на Дніпропетровську область забрала життя 11-річної дитини.
За словами Олександра Ганжі, ще 5 мирних мешканців регіону отримали поранення.
