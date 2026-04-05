Росія прагне створити буферну зону на Дніпропетровщині — Сирський

Російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Росія виражає намір створити буферну зону на Дніпропетровщині, що може викликати напруження в регіоні.
- Плани створення буферної зони свідчать про стратегічні цілі Росії щодо контролю над певними територіями в Україні.
Росія не відмовилася від намірів окупувати Дніпропетровщину — Сирський
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Водночас на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.
Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів.
Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.
