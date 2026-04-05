Росія прагне створити буферну зону на Дніпропетровщині — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Read in English

Російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області.

Головні тези:

  • Росія виражає намір створити буферну зону на Дніпропетровщині, що може викликати напруження в регіоні.
  • Плани створення буферної зони свідчать про стратегічні цілі Росії щодо контролю над певними територіями в Україні.

Росія не відмовилася від намірів окупувати Дніпропетровщину — Сирський

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони тривають із кінця січня. В ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма - в Запорізькій.

Водночас на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.

Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів.

Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, - захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині.

Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?