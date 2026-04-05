Россия стремится создать буферную зону на Днепропетровщине — Сырский

Российские войска не отказываются от наступления и хотят создать "буферную зону" в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Российские войска планируют создать буферную зону на территории Днепропетровской области.
- Планы свидетельствуют о стратегических целях России по контролю над определенными территориями в Украине.
Россия не отказалась от намерений оккупировать Днепропетровщину
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В то же время на Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терново, Александроград, Ивановка, Зеленая Роща, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Согласия. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано всего 64 атаки врага.
Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств.
Силы обороны Украины последовательно и устойчиво проводят активную оборону, наносят оккупантам ощутимого огневого поражения, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.
Больше по теме
