Россия стремится создать буферную зону на Днепропетровщине — Сырский

Российские войска не отказываются от наступления и хотят создать "буферную зону" в Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Российские войска планируют создать буферную зону на территории Днепропетровской области.
  • Планы свидетельствуют о стратегических целях России по контролю над определенными территориями в Украине.

Россия не отказалась от намерений оккупировать Днепропетровщину

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На Александровском направлении наступательные действия сил обороны продолжаются с конца января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя — в Запорожской.

В то же время на Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терново, Александроград, Ивановка, Зеленая Роща, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Согласия. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано всего 64 атаки врага.

Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств.

Цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике — захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине.

Силы обороны Украины последовательно и устойчиво проводят активную оборону, наносят оккупантам ощутимого огневого поражения, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.

