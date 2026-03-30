Сырский оценил эффективность использования ВСУ дронов-перехватчиков на фронте в марте

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных российских целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.
Главные тезисы
- Количество боевых вылетов украинских дронов-перехватчиков увеличилось на 55% в марте по сравнению с февралем, показатели уничтоженных целей также значительно выросли.
- Эффективность украинских дронов-перехватчиков на фронте увеличилась вдвое, согласно оценке генерала Александра Сырского.
Эффективность украинских дронов-перехватчиков на фронте выросла в марте вдвое — Сырский
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил по результатам рабочего совещания по противодействию враждебным беспилотникам.
По его словам, происходит наращивание количества экипажей дронов-перехватчиков, усиливается подготовка военнослужащих, и эти и другие вопросы были рассмотрены во время рабочего совещания по противодействию беспилотникам.
Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряются организационные изменения.
В марте Командование беспилотных систем противовоздушной обороны было переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Командование действует в составе Воздушных сил ВСУ и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава.
С начала весны БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тыс. воздушных целей россиян.
Высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства.
Сырский сообщил, что с начала марта вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. В целях также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.
