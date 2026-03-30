Сырский оценил эффективность использования ВСУ дронов-перехватчиков на фронте в марте

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных российских целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

Эффективность украинских дронов-перехватчиков на фронте выросла в марте вдвое — Сырский

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил по результатам рабочего совещания по противодействию враждебным беспилотникам.

Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахедов". Противник меняет тактику — мы соответственно адаптируем свои действия и нарабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БПЛА. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ, генерал

По его словам, происходит наращивание количества экипажей дронов-перехватчиков, усиливается подготовка военнослужащих, и эти и другие вопросы были рассмотрены во время рабочего совещания по противодействию беспилотникам.

Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряются организационные изменения.

В марте Командование беспилотных систем противовоздушной обороны было переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Командование действует в составе Воздушных сил ВСУ и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава.

На сегодняшний день указанная структура приобретает оперативные способности и осуществляет прием определенных сил и средств, отметил Сырский.

С начала весны БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тыс. воздушных целей россиян.

Высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства.