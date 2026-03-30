Сырский оценил эффективность использования ВСУ дронов-перехватчиков на фронте в марте
Сырский оценил эффективность использования ВСУ дронов-перехватчиков на фронте в марте

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных российских целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

Главные тезисы

  • Количество боевых вылетов украинских дронов-перехватчиков увеличилось на 55% в марте по сравнению с февралем, показатели уничтоженных целей также значительно выросли.
  • Эффективность украинских дронов-перехватчиков на фронте увеличилась вдвое, согласно оценке генерала Александра Сырского.

Эффективность украинских дронов-перехватчиков на фронте выросла в марте вдвое — Сырский

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил по результатам рабочего совещания по противодействию враждебным беспилотникам.

Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахедов". Противник меняет тактику — мы соответственно адаптируем свои действия и нарабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БПЛА.

Александр Сырский

Александр Сырский

По его словам, происходит наращивание количества экипажей дронов-перехватчиков, усиливается подготовка военнослужащих, и эти и другие вопросы были рассмотрены во время рабочего совещания по противодействию беспилотникам.

Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряются организационные изменения.

В марте Командование беспилотных систем противовоздушной обороны было переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Командование действует в составе Воздушных сил ВСУ и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава.

На сегодняшний день указанная структура приобретает оперативные способности и осуществляет прием определенных сил и средств, отметил Сырский.

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

С начала весны БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тыс. воздушных целей россиян.

Высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства.

Сырский сообщил, что с начала марта вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. В целях также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

