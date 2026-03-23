Россия потеряла за четыре дня "мясных штурмов" более 6090 оккупантов — Сырский

В течение 17-20 марта повышалась интенсивность наступательных действий врага: противник пытался прорвать оборонительные порядки ВСУ на нескольких стратегических направлениях. В общей сложности произошло 619 штурмовых действий со стороны армии РФ.

Армия РФ потеряла более 6 тыс оккупантов за четыре дня

Силы обороны Украины разламывают планы российского агрессора. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наивысшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении — 96 раз. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло более полутора сотен боевых столкновений.

Несмотря на колоссальное давление и значительные резервы, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, в нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил.

Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии.

Командование войск РФ бросило в "мясные штурмы" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической. За четыре дня интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. В то время как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными.

Также Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.