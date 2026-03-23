Россия потеряла за четыре дня "мясных штурмов" более 6090 оккупантов — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия потеряла за четыре дня "мясных штурмов" более 6090 оккупантов — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Read in English
Читати українською

В течение 17-20 марта повышалась интенсивность наступательных действий врага: противник пытался прорвать оборонительные порядки ВСУ на нескольких стратегических направлениях. В общей сложности произошло 619 штурмовых действий со стороны армии РФ.

Главные тезисы

  • В ходе “мясных штурмов” за четыре дня армия РФ потеряла более 6090 оккупантов.
  • Силы обороны Украины сумели успешно сдержать давление врага и разломать планы агрессора.

Армия РФ потеряла более 6 тыс оккупантов за четыре дня

Силы обороны Украины разламывают планы российского агрессора. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наивысшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении — 96 раз.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло более полутора сотен боевых столкновений.

Несмотря на колоссальное давление и значительные резервы, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, в нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил.

Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии.

Командование войск РФ бросило в "мясные штурмы" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической. За четыре дня интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. В то время как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными.

Также Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.

Спасибо воинам, выстоявшим под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков. Среди других, мои слова искренней благодарности — 82-й и 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 3-й, 5-й, 92-й отдельным штурмовым бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 47-му, 47 и 14-й отдельным бригадам оперативного назначения Национальной гвардии Украины, а также другим боевым частям, которые держат оборону и уничтожают врага.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?