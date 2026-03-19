Россия планирует рекрутировать еще 409 тыс военных в 2026 году — Сырский
Россия планирует рекрутировать еще 409 тыс военных в 2026 году — Сырский

Россия мобилизует еще 409 тысяч военных в 2026 году. Активность противника на фронте растет.

Главные тезисы

  • Россия намерена рекрутировать 409 тыс военных в 2026 году для подготовки к дальнейшей агрессии против Украины.
  • Активность противника на фронте растет, что требует усиления обороны и развития антидроновой защиты.

Россия готовится продолжить войну против Украины — Сырский

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, с улучшением погодных условий растет атакность противника на фронте.

Провел оперативное совещание о состоянии инженерного оборудования оборонных рубежей. Среди ключевых задач — усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.

Сырский также ослушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций.

Есть проблемные вопросы — определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов.

