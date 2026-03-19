Россия планирует рекрутировать еще 409 тыс военных в 2026 году — Сырский

Россия мобилизует еще 409 тысяч военных в 2026 году. Активность противника на фронте растет.
Главные тезисы
- Россия намерена рекрутировать 409 тыс военных в 2026 году для подготовки к дальнейшей агрессии против Украины.
- Активность противника на фронте растет, что требует усиления обороны и развития антидроновой защиты.
Россия готовится продолжить войну против Украины — Сырский
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, с улучшением погодных условий растет атакность противника на фронте.
Провел оперативное совещание о состоянии инженерного оборудования оборонных рубежей. Среди ключевых задач — усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне.
Сырский также ослушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций.
