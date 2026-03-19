Росія планує рекрутувати ще 409 тис військових у 2026 році — Сирський

Росія мобілізує ще 409 тисяч військових у 2026 році. Активність ворога на фронті зростає.
Головні тези:
- Росія планує рекрутувати 409 тис військових у 2026 році, підготовка до подальшої агресії проти України триває.
- У зв'язку зі зростанням втрат російської армії можливі зміни у планах наступу проти України.
Росія готується продовжити війну проти України — Сирський
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, із покращенням погодних умов зростає атактивність противника на фронті.
Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.
Сирський також аслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій.
