Росія втратила за чотири доби "м'ясних штурмів" понад 6090 окупантів — Сирський
Росія втратила за чотири доби "м'ясних штурмів" понад 6090 окупантів — Сирський

Протягом 17-20 березня підвищувалася інтенсивність наступальних дій ворога: противник намагався прорвати оборонні порядки ЗСУ одразу на кількох стратегічних напрямках. Загалом відбулося 619 штурмових дій з боку армії РФ.

Армія РФ втратила понад 6 тис окупантів за чотири доби — Сирський

Сили оборони України ламають плани російського агресора. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника. Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку — 96 разів.

Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії.

Командування військ РФ кинуло у “м’ясні штурми” десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими.

Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.

Дякую воїнам, які вистояли під натиском ворога, утримують визначені рубежі та продовжують звільняти українську землю від загарбників. Серед інших, мої слова щирої вдячності — 82-й та 95-й окремим десантно-штурмовим бригадам, 3-й, 5-й, 92-й окремим штурмовим бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 475-му окремим штурмовим полкам ЗС України, 4-й та 14-й окремим бригадам оперативного призначення Національної гвардії України, а також іншим бойовим частинам, що тримають оборону і нищать ворога.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія не планує припиняти наступ на фронті — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує рекрутувати ще 409 тис військових у 2026 році — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

