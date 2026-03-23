Росія втратила за чотири доби "м'ясних штурмів" понад 6090 окупантів — Сирський

Протягом 17-20 березня підвищувалася інтенсивність наступальних дій ворога: противник намагався прорвати оборонні порядки ЗСУ одразу на кількох стратегічних напрямках. Загалом відбулося 619 штурмових дій з боку армії РФ.
Головні тези:
- У проміжку 17-20 березня армія РФ зазнала значних втрат у 6090 окупантів під час штурмів українських позицій.
- Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що сили оборони України вдалося ефективно стримати натиск ворога на декількох напрямках, завдяки чому плани агресора були ламані.
Армія РФ втратила понад 6 тис окупантів за чотири доби — Сирський
Сили оборони України ламають плани російського агресора. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.
Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.
Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії.
Командування військ РФ кинуло у “м’ясні штурми” десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими.
Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.
