Армія РФ посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту — Сирський

Російська армія зі зміною погодних умов посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту, кількість бойових зіткнень кілька днів поспіль перевищує 200.
Головні тези:
- Російська армія збільшила тиск на ділянках фронту через зміну погодних умов.
- Українські війська активно діють, знищуючи ворога та відновлюючи позиції.
- За даними головнокомандувача ЗС України, протягом декількох днів було понад 200 бойових зіткнень.
Агресор посилив тиск на кількох длянках фронту — Сирський
Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.
За словами Сирського, активність переважаючих сил ворога вимагає від України нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції.
Під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності.
На місці він віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами.
