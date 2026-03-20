Армія РФ посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту — Сирський
Російська армія зі зміною погодних умов посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту, кількість бойових зіткнень кілька днів поспіль перевищує 200.

Головні тези:

  • Російська армія збільшила тиск на ділянках фронту через зміну погодних умов.
  • Українські війська активно діють, знищуючи ворога та відновлюючи позиції.
  • За даними головнокомандувача ЗС України, протягом декількох днів було понад 200 бойових зіткнень.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

Зі зміною погодних умов російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок-четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими.

За словами Сирського, активність переважаючих сил ворога вимагає від України нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції.

Під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності.

На місці він віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами.

Дякую командирам за виважені рішення і збережені життя наших воїнів. Дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру за щоденну боротьбу та знищення ворога.

