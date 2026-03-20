Армія РФ посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту — Сирський

Російська армія зі зміною погодних умов посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту, кількість бойових зіткнень кілька днів поспіль перевищує 200.

Зі зміною погодних умов російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок-четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, активність переважаючих сил ворога вимагає від України нових, асиметричних рішень. Українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції.

Під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності.

На місці він віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами.