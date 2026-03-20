Армия РФ усилила давление сразу на нескольких участках фронта — Сырский
Армия РФ усилила давление сразу на нескольких участках фронта — Сырский

Российская армия с изменением погодных условий усилила давление на нескольких участках фронта, количество боевых столкновений несколько дней подряд превышает 200.

  • Российская армия увеличила давление на участках фронта из-за изменения погодных условий, что привело к более чем 200 боевым столкновениям.
  • Украинские войска активно действуют, уничтожая противника и восстанавливая свои позиции на фронте боевых действий.

Агрессор усилил давление на нескольких фронтах фронта — Сырский

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

С изменением погодных условий российский агрессор усилил давление на нескольких участках фронта. Уже несколько дней количество боевых столкновений превышает 200. В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник-четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, активность превосходящих сил врага требует от Украины новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.

Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия на основе тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности.

На месте он отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами.

Спасибо командирам за взвешенные решения и сохранившиеся жизни наших воинов. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за ежедневную борьбу и уничтожение врага.

