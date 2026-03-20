Армия РФ усилила давление сразу на нескольких участках фронта — Сырский

Российская армия с изменением погодных условий усилила давление на нескольких участках фронта, количество боевых столкновений несколько дней подряд превышает 200.
Главные тезисы
- Российская армия увеличила давление на участках фронта из-за изменения погодных условий, что привело к более чем 200 боевым столкновениям.
- Украинские войска активно действуют, уничтожая противника и восстанавливая свои позиции на фронте боевых действий.
Агрессор усилил давление на нескольких фронтах фронта — Сырский
Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.
По словам Сырского, активность превосходящих сил врага требует от Украины новых, асимметричных решений. Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.
Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия на основе тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности.
На месте он отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами.
Больше по теме
