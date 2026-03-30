Сирський оцінив ефективність використання ЗСУ дронів-перехоплювачів на фронті у березні

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених російських цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

Ефективність українських дронів-перехоплювачів на фронті зросла вдвічі у березні — Сирський

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив за результатами робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам.

Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих "шахедів". Противник змінює тактику — ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БПЛА. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ, генерал

За його словами, відбувається нарощування кількості екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюється підготовку військовослужбовців, і ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії безпілотникам.

Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуються також організаційні зміни.

У березні Командування безпілотних систем протиповітряної оборони було переформоване в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Командування діє у складі Повітряних сил ЗСУ та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу.

На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів, зазначив Сирський.

З початку весни БПЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис повітряних цілей росіян.

Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва.