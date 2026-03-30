Сирський оцінив ефективність використання ЗСУ дронів-перехоплювачів на фронті у березні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський оцінив ефективність використання ЗСУ дронів-перехоплювачів на фронті у березні

Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Read in English

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених російських цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

Головні тези:

  • Кількість бойових вильотів українських дронів-перехоплювачів зросла майже на 55% у березні порівняно з лютим.
  • Ефективність українських дронів-перехоплювачів на фронті збільшилася вдвічі у березні, за результатами оцінки генерала Олександра Сирського.

Ефективність українських дронів-перехоплювачів на фронті зросла вдвічі у березні — Сирський

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив за результатами робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам.

Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих "шахедів". Противник змінює тактику — ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БПЛА.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал

За його словами, відбувається нарощування кількості екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюється підготовку військовослужбовців, і ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії безпілотникам.

Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуються також організаційні зміни.

У березні Командування безпілотних систем протиповітряної оборони було переформоване в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Командування діє у складі Повітряних сил ЗСУ та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу.

На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів, зазначив Сирський.

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

З початку весни БПЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис повітряних цілей росіян.

Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва.

Сирський повідомив, що від початку березня гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ посилила тиск одразу на кількох ділянках фронту — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія втратила за чотири доби "м'ясних штурмів" понад 6090 окупантів — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський оголосив про відновлення контролю над 470 км² українських територій
Олександр Сирський
Сирський підтвердив нові успіхи Сил оборони

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?