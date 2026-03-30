Сирський оцінив ефективність використання ЗСУ дронів-перехоплювачів на фронті у березні

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених російських цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.
Головні тези:
- Кількість бойових вильотів українських дронів-перехоплювачів зросла майже на 55% у березні порівняно з лютим.
- Ефективність українських дронів-перехоплювачів на фронті збільшилася вдвічі у березні, за результатами оцінки генерала Олександра Сирського.
Ефективність українських дронів-перехоплювачів на фронті зросла вдвічі у березні — Сирський
Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив за результатами робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам.
За його словами, відбувається нарощування кількості екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюється підготовку військовослужбовців, і ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії безпілотникам.
Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуються також організаційні зміни.
У березні Командування безпілотних систем протиповітряної оборони було переформоване в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Командування діє у складі Повітряних сил ЗСУ та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу.
З початку весни БПЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тис повітряних цілей росіян.
Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва.
Сирський повідомив, що від початку березня гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-