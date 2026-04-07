РФ атакувала Україну 110 дронами — знешкоджено 77

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 6-7 квітня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Протягом минулої ночі російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
