РФ атакувала Україну 110 дронами — знешкоджено 77
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 6-7 квітня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 110 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Протягом минулої ночі російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?