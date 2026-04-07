РФ атаковала Украину 110 дронами — обезврежено 77
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 6-7 апреля российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 110 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях.

В минувшую ночь российские дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой области.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве российские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

