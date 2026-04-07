Один ребенок погиб и 5 взрослых ранены в результате ударов РФ по Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Утром 7 апреля стало известно, что новая российская атака на Днепропетровскую область унесла жизни 11-летнего ребенка. Кроме того, местные власти подтвердили ранение еще 5 мирных жителей региона.

Главные тезисы

  • Все потерпевшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
  • В Никопольщине под ударом врага оказался райцентр.

Атака России на Днепропетровщину — какие последствия

О ситуации в области рассказал глава ОВА Александр Ганжа.

Он официально подтвердил, что в результате вражеского удара погиб 11-летний мальчик.

Погиб ребенок. Пятеро человек получили ранения. Более 10 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками.

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, в Покровской общине Синельниковского района огонь охватил частный дом. Под удары врага попали три дома и авто повреждены.

Ганжа также добавил, что женщины 31 и 61 года и 33-летний мужчина госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе под ударом находились сам Павлоград и Богдановская община. Возник пожар. Повреждены админздание и линии электропередач, — уточнил глава ОВА.

Как отметил Ганжа, ранения получили двое мужчин 52 и 66 лет — они в больнице в состоянии средней тяжести.

В Апостоловом Криворожье изуродована инфраструктура. В Никопольщине страдали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?