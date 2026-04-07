Один ребенок погиб и 5 взрослых ранены в результате ударов РФ по Днепропетровщине

Утром 7 апреля стало известно, что новая российская атака на Днепропетровскую область унесла жизни 11-летнего ребенка. Кроме того, местные власти подтвердили ранение еще 5 мирных жителей региона.

Атака России на Днепропетровщину — какие последствия

О ситуации в области рассказал глава ОВА Александр Ганжа.

Он официально подтвердил, что в результате вражеского удара погиб 11-летний мальчик.

Погиб ребенок. Пятеро человек получили ранения. Более 10 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, в Покровской общине Синельниковского района огонь охватил частный дом. Под удары врага попали три дома и авто повреждены.

Ганжа также добавил, что женщины 31 и 61 года и 33-летний мужчина госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Павлоградському районі під ударом перебували сам Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач, — уточнив голова ОВА.

Как отметил Ганжа, ранения получили двое мужчин 52 и 66 лет — они в больнице в состоянии средней тяжести.