Один ребенок погиб и 5 взрослых ранены в результате ударов РФ по Днепропетровщине

Утром 7 апреля стало известно, что новая российская атака на Днепропетровскую область унесла жизни 11-летнего ребенка. Кроме того, местные власти подтвердили ранение еще 5 мирных жителей региона.
Главные тезисы
- Все потерпевшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- В Никопольщине под ударом врага оказался райцентр.
Атака России на Днепропетровщину — какие последствия
О ситуации в области рассказал глава ОВА Александр Ганжа.
Он официально подтвердил, что в результате вражеского удара погиб 11-летний мальчик.
По его словам, в Покровской общине Синельниковского района огонь охватил частный дом. Под удары врага попали три дома и авто повреждены.
Ганжа также добавил, что женщины 31 и 61 года и 33-летний мужчина госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Как отметил Ганжа, ранения получили двое мужчин 52 и 66 лет — они в больнице в состоянии средней тяжести.
Больше по теме
