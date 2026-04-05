Абсолютный рекорд. Украинский воин сбил два шахеда перехватчиком STING на расстоянии 500 км — видео

Военный Роман с позывным "Халк", который служит в подразделении BULAVA, уничтожил два российских дрона, находясь в 500 километрах от них. В компании «Дики Шершни», производящей перехватчики, назвали этот случай абсолютным рекордом. Об этом сообщили сами разработчики.
Главные тезисы
- Роман “Халк” установил мировой рекорд по сбиванию двух российских шахедов на расстоянии 500 км, используя новейшую технологию Hornet Vision Ctrl.
- Компания “Дикие Шершни”, разработчики перехватчиков, оценили это достижение как абсолютный рекорд, подчеркивая эффективность технологии дистанционного управления для дронов STING.
Украинец Роман "Халк" рекордно сбил два шахеда на расстоянии 500 км
Роман «Халк» из подразделения BULAVA сбил два шахеда, которые были от него на расстоянии 500 км. Это впервые в мире, кто попытался улететь на такое расстояние дистанционно и еще сбил! И не один, а два шахеда.
По их словам, во время операции была использована технология Hornet Vision Ctrl, которая позволяет управлять дроном-перехватчиком на расстоянии в сотни километров от места запуска.
В компании также заявляли, что планируют масштабировать данную разработку. Ожидается, что она позволит экипажам контролировать гораздо более крупные участки фронта — вместо примерно 20 километров до 100.
