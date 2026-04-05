Абсолютный рекорд. Украинский воин сбил два шахеда перехватчиком STING на расстоянии 500 км — видео

Военный Роман с позывным "Халк", который служит в подразделении BULAVA, уничтожил два российских дрона, находясь в 500 километрах от них. В компании «Дики Шершни», производящей перехватчики, назвали этот случай абсолютным рекордом. Об этом сообщили сами разработчики.

Украинец Роман "Халк" рекордно сбил два шахеда на расстоянии 500 км

Роман «Халк» из подразделения BULAVA сбил два шахеда, которые были от него на расстоянии 500 км. Это впервые в мире, кто попытался улететь на такое расстояние дистанционно и еще сбил! И не один, а два шахеда.

По их словам, во время операции была использована технология Hornet Vision Ctrl, которая позволяет управлять дроном-перехватчиком на расстоянии в сотни километров от места запуска.

Ранее "Дикие Шершни" сообщали о создании технологии дистанционного управления для перехватчиков STING. По их словам она несколько месяцев проходила испытания на фронте и показала эффективные результаты.

В компании также заявляли, что планируют масштабировать данную разработку. Ожидается, что она позволит экипажам контролировать гораздо более крупные участки фронта — вместо примерно 20 километров до 100.