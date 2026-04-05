Абсолютний рекорд. Український воїн збив два шахеди перехоплювачем STING на відстані 500 км — відео

Військовий Роман із позивним "Халк", який служить у підрозділі BULAVA, знищив два російські дрони, перебуваючи за 500 кілометрів від них. У компанії «Дикі Шершні», що виробляє перехоплювачі, назвали цей випадок абсолютним рекордом. Про це повідомили самі розробники.

Роман «Халк» з підрозділу BULAVA збив два шахеда, які були від нього на відстані 500 км. Це вперше у світі, хто спробував полетіти на таку відстань дистанційно і ще й збив! І не один, а два шахеди.

За їхніми словами, під час операції використали технологію Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє керувати дроном-перехоплювачем на відстані у сотні кілометрів від місця запуску.

Раніше «Дикі Шершні» повідомляли про створення технології дистанційного керування для перехоплювачів STING. За їхніми словами, вона кілька місяців проходила випробування на фронті та показала ефективні результати.

У компанії також заявляли, що планують масштабувати цю розробку. Очікується, що вона дозволить екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту — замість приблизно 20 кілометрів до 100.