Абсолютний рекорд. Український воїн збив два шахеди перехоплювачем STING на відстані 500 км — відео
Абсолютний рекорд. Український воїн збив два шахеди перехоплювачем STING на відстані 500 км — відео

Джерело: online.ua

Військовий Роман із позивним "Халк", який служить у підрозділі BULAVA, знищив два російські дрони, перебуваючи за 500 кілометрів від них. У компанії «Дикі Шершні», що виробляє перехоплювачі, назвали цей випадок абсолютним рекордом. Про це повідомили самі розробники.

Головні тези:

  • Військовий Роман із позивним “Халк” встановив світовий рекорд, збивши два російські дрони на відстані 500 км від них.
  • Для цього була використана технологія Hornet Vision Ctrl, що дозволяє керувати дроном-перехоплювачем на відстані у сотні кілометрів від місця запуску.

Українець Роман “Халк” рекордно збив два шахеди на відстані 500 км

Встановлено абсолютний світовий рекорд — пілот збив шахед перехоплювачем STING на відстані 500 км.

Роман «Халк» з підрозділу BULAVA збив два шахеда, які були від нього на відстані 500 км. Це вперше у світі, хто спробував полетіти на таку відстань дистанційно і ще й збив! І не один, а два шахеди.

За їхніми словами, під час операції використали технологію Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє керувати дроном-перехоплювачем на відстані у сотні кілометрів від місця запуску.

Раніше «Дикі Шершні» повідомляли про створення технології дистанційного керування для перехоплювачів STING. За їхніми словами, вона кілька місяців проходила випробування на фронті та показала ефективні результати.

У компанії також заявляли, що планують масштабувати цю розробку. Очікується, що вона дозволить екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту — замість приблизно 20 кілометрів до 100.

