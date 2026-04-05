Абсолютний рекорд. Український воїн збив два шахеди перехоплювачем STING на відстані 500 км — відео

Військовий Роман із позивним "Халк", який служить у підрозділі BULAVA, знищив два російські дрони, перебуваючи за 500 кілометрів від них. У компанії «Дикі Шершні», що виробляє перехоплювачі, назвали цей випадок абсолютним рекордом. Про це повідомили самі розробники.
Головні тези:
- Військовий Роман із позивним “Халк” встановив світовий рекорд, збивши два російські дрони на відстані 500 км від них.
- Для цього була використана технологія Hornet Vision Ctrl, що дозволяє керувати дроном-перехоплювачем на відстані у сотні кілометрів від місця запуску.
Українець Роман “Халк” рекордно збив два шахеди на відстані 500 км
Встановлено абсолютний світовий рекорд — пілот збив шахед перехоплювачем STING на відстані 500 км.
Роман «Халк» з підрозділу BULAVA збив два шахеда, які були від нього на відстані 500 км. Це вперше у світі, хто спробував полетіти на таку відстань дистанційно і ще й збив! І не один, а два шахеди.
За їхніми словами, під час операції використали технологію Hornet Vision Ctrl, яка дозволяє керувати дроном-перехоплювачем на відстані у сотні кілометрів від місця запуску.
У компанії також заявляли, що планують масштабувати цю розробку. Очікується, що вона дозволить екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту — замість приблизно 20 кілометрів до 100.
