Категорія
Технології
Дата публікації

Українська компанія розробила новий дрон-перехоплювач UEB-1 — відео

Джерело:  Мілітарний

Українська компанія OSIRIS AI створила дрон-перехоплювач UEB-1, який здатен розвивати швидкість до 315 км/год.

Головні тези:

Дрон вперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у Дюссельдорфі.

Під час заходу команда продемонструвала можливості дрона.

Дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 є ключовим продуктом компанії у напрямі безпілотних рішень для сучасних викликів безпеки.

Він використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора.

Дрон OSIRIS UEB-1 розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей.

Апарат здатен прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

Дальність польоту залежно від умов досягає 18 кілометрів, а тривалість польоту перевищує 10 хвилин.

За загальної маси 3,1 кг маса бойової частини становить 0,5 кг. Рама UEB-1 виготовлена з карбону та має розміри 370 × 370 × 550 мм.

Конструкція забезпечує жорсткість і точність керування під час місій активного переслідування.

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?