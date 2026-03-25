Українська компанія розробила новий дрон-перехоплювач UEB-1 — відео

Українська компанія OSIRIS AI створила дрон-перехоплювач UEB-1, який здатен розвивати швидкість до 315 км/год.
Головні тези:
- Дрон-перехоплювач UEB-1 від OSIRIS AI здатен розвивати швидкість до 315 км/год та вперше представлений на виставці Xpotential у Дюссельдорфі.
- UEB-1 оснащений штучним інтелектом, що дозволяє прогнозувати та відстежувати швидкісні повітряні цілі.
Новий дрон-перехоплювач UEB-1 створили в Україні
Дрон вперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у Дюссельдорфі.
Під час заходу команда продемонструвала можливості дрона.
Він використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора.
Дрон OSIRIS UEB-1 розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей.
Апарат здатен прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.
За загальної маси 3,1 кг маса бойової частини становить 0,5 кг. Рама UEB-1 виготовлена з карбону та має розміри 370 × 370 × 550 мм.
Конструкція забезпечує жорсткість і точність керування під час місій активного переслідування.
