Українська компанія розробила новий дрон-перехоплювач UEB-1 — відео

Українська компанія OSIRIS AI створила дрон-перехоплювач UEB-1, який здатен розвивати швидкість до 315 км/год.

Новий дрон-перехоплювач UEB-1 створили в Україні

Дрон вперше публічно представили дрон на виставці Xpotential у Дюссельдорфі.

Під час заходу команда продемонструвала можливості дрона.

Дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 є ключовим продуктом компанії у напрямі безпілотних рішень для сучасних викликів безпеки.

Він використовує обробку даних на борту, що дає змогу виконувати завдання перехоплення з мінімальною участю оператора.

Дрон OSIRIS UEB-1 розвиває швидкість до 315 км/год для переслідування та перехоплення швидкісних повітряних цілей.

Апарат здатен прогнозувати та відстежувати цілі завдяки штучному інтелекту.

Дальність польоту залежно від умов досягає 18 кілометрів, а тривалість польоту перевищує 10 хвилин.

За загальної маси 3,1 кг маса бойової частини становить 0,5 кг. Рама UEB-1 виготовлена з карбону та має розміри 370 × 370 × 550 мм.