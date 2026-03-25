Украинская компания разработала новый дрон-перехватчик UEB-1 — видео

Украинская компания OSIRIS AI создала дрон-перехватчик UEB-1, способный развивать скорость до 315 км/ч.
Главные тезисы
- Дрон-перехватчик UEB-1 от OSIRIS AI достигает скорость до 315 км/ч, оснащен искусственным интеллектом для прогнозирования и отслеживания целей.
- UEB-1 представляет собой ключевой продукт компании в области беспилотных решений для решения современных задач безопасности.
- Дрон OSIRIS UEB-1 имеет дальность полета до 18 км, время полета более 10 минут и массу боевой части 0,5 кг при общей массе 3,1 кг.
Новый дрон-перехватчик UEB-1 создали в Украине
Дрон впервые публично представили дрон на выставке Xpotential в Дюссельдорфе.
Во время мероприятия команда продемонстрировала возможности дрона.
Он использует обработку данных на борту, что позволяет выполнять задачи перехвата с минимальным участием оператора.
Дрон OSIRIS UEB-1 развивает скорость до 315 км/ч для преследования и перехвата скоростных воздушных целей.
Аппарат способен прогнозировать и отслеживать цели благодаря искусственному интеллекту.
При общей массе 3,1 кг масса боевой части составляет 0,5 кг. Рама UEB-1 изготовлена из карбона и имеет размеры 370×370×550 мм.
Конструкция обеспечивает жесткость и точность управления во время миссии активного преследования.
Больше по теме
