Украинская компания разработала новый дрон-перехватчик UEB-1 — видео
Украинская компания OSIRIS AI создала дрон-перехватчик UEB-1, способный развивать скорость до 315 км/ч.

Главные тезисы

  • Дрон-перехватчик UEB-1 от OSIRIS AI достигает скорость до 315 км/ч, оснащен искусственным интеллектом для прогнозирования и отслеживания целей.
  • UEB-1 представляет собой ключевой продукт компании в области беспилотных решений для решения современных задач безопасности.
  • Дрон OSIRIS UEB-1 имеет дальность полета до 18 км, время полета более 10 минут и массу боевой части 0,5 кг при общей массе 3,1 кг.

Новый дрон-перехватчик UEB-1 создали в Украине

Дрон впервые публично представили дрон на выставке Xpotential в Дюссельдорфе.

Во время мероприятия команда продемонстрировала возможности дрона.

Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности.

Он использует обработку данных на борту, что позволяет выполнять задачи перехвата с минимальным участием оператора.

Дрон OSIRIS UEB-1 развивает скорость до 315 км/ч для преследования и перехвата скоростных воздушных целей.

Аппарат способен прогнозировать и отслеживать цели благодаря искусственному интеллекту.

Дальность полета в зависимости от условий достигает 18 км, а продолжительность полета превышает 10 минут.

При общей массе 3,1 кг масса боевой части составляет 0,5 кг. Рама UEB-1 изготовлена из карбона и имеет размеры 370×370×550 мм.

Конструкция обеспечивает жесткость и точность управления во время миссии активного преследования.

