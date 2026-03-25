Украинская компания разработала новый дрон-перехватчик UEB-1 — видео

Украинская компания OSIRIS AI создала дрон-перехватчик UEB-1, способный развивать скорость до 315 км/ч.

Новый дрон-перехватчик UEB-1 создали в Украине

Дрон впервые публично представили дрон на выставке Xpotential в Дюссельдорфе.

Во время мероприятия команда продемонстрировала возможности дрона.

Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности.

Он использует обработку данных на борту, что позволяет выполнять задачи перехвата с минимальным участием оператора.

Дрон OSIRIS UEB-1 развивает скорость до 315 км/ч для преследования и перехвата скоростных воздушных целей.

Аппарат способен прогнозировать и отслеживать цели благодаря искусственному интеллекту.

Дальность полета в зависимости от условий достигает 18 км, а продолжительность полета превышает 10 минут.

При общей массе 3,1 кг масса боевой части составляет 0,5 кг. Рама UEB-1 изготовлена из карбона и имеет размеры 370×370×550 мм.