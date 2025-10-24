"Охотник на авиабомбы". Украина и НАТО разрабатывают уникальный дрон-перехватчик

Украина в скором времени получит новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам. Речь идет о "охотнике" на КАБов, разрабатываемом совместно с НАТО.

Украина и НАТО разрабатывают уникальный дрон-перехватчик КАБов

Во Франции недавно было проверено комплексное техническое решение — радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик. Испытание проводилось в условиях ухудшенных погодных условий.

Условная "враждебная" цель была идентифицирована, сопровождалась и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно обсчитанной траектории отрабатывал поражение цели. Поделиться

Разработкой противодействия российским КАБам занимаются Украина, в частности, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), а также Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по трансформации (ACT).

Участие принимают также компании из стран НАТО, эксперты Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. В частности, французская Alta Ares отвечает за ИИ-алгоритмы обнаружения, немецкая Tytan Technologies — за системы перехвата, а еще одна французская компания ATREYD ведет работу с роями перехватчиков контейнерного базирования.

В Минобороны отметили, что разработка противодействия КАБам ведется вместе с НАТО с марта 2025 года. Она уже прошла большой путь — от концепции до ряда работающих прототипов. Если "охотника" на КАБ удастся удачно внедрить — его эффективная работа защитит многие жизни гражданского населения и украинских военных.