"Охотник на авиабомбы". Украина и НАТО разрабатывают уникальный дрон-перехватчик
Категория
Технологии
Дата публикации

"Охотник на авиабомбы". Украина и НАТО разрабатывают уникальный дрон-перехватчик

Министерство обороны Украины
дрон
Украина в скором времени получит новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам. Речь идет о "охотнике" на КАБов, разрабатываемом совместно с НАТО.

Главные тезисы

  • Украина и НАТО совместно разрабатывают дрон-перехватчик для защиты от российских управляемых авиабомб.
  • Проект включает в себя комплексное техническое решение с радаром, ШИ-алгоритмами и инновационным дроном-перехватчиком.
  • Эффективность проекта обеспечивается совместной работой Украины, компаний JATEC, ACT и представителей стран НАТО.

Украина и НАТО разрабатывают уникальный дрон-перехватчик КАБов

Во Франции недавно было проверено комплексное техническое решение — радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик. Испытание проводилось в условиях ухудшенных погодных условий.

Условная "враждебная" цель была идентифицирована, сопровождалась и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно обсчитанной траектории отрабатывал поражение цели.

Разработкой противодействия российским КАБам занимаются Украина, в частности, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), а также Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по трансформации (ACT).

Участие принимают также компании из стран НАТО, эксперты Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. В частности, французская Alta Ares отвечает за ИИ-алгоритмы обнаружения, немецкая Tytan Technologies — за системы перехвата, а еще одна французская компания ATREYD ведет работу с роями перехватчиков контейнерного базирования.

В Минобороны отметили, что разработка противодействия КАБам ведется вместе с НАТО с марта 2025 года. Она уже прошла большой путь — от концепции до ряда работающих прототипов. Если "охотника" на КАБ удастся удачно внедрить — его эффективная работа защитит многие жизни гражданского населения и украинских военных.

Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и дают экспертную оценку, позволяющую максимально адаптировать решения к реалиям современного поля боя.

