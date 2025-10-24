"Мисливець на авіабомби". Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач

Україна незабаром отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам. Йдеться про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.
Головні тези:
- Україна та НАТО спільно розробляють дрон-перехоплювач для захисту від російських керованих авіабомб.
- Комплексне технічне рішення, включаючи радар, ШІ-алгоритми та дрон-перехоплювач, успішно пройшло випробування в умовах погіршеної погоди.
- Розробку здійснюють Україна, JATEC, ACT та компанії з країн НАТО, що гарантує високу якість та ефективність проєкту.
Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач КАБів
У Франції нещодавно було перевірено комплексне технічне рішення — радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Випробування проводилося в умовах погіршених погодних умов.
Розробкою протидії російським КАБам займаються Україна, зокрема Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), а також Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT).
Участь беруть також компанії з країн НАТО, експерти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Зокрема французька Alta Ares відповідає за ШІ-алгоритми виявлення, німецька Tytan Technologies — за системи перехоплення, а ще одна французька компанія ATREYD веде роботу з роями перехоплювачів контейнерного базування.
У Міноборони зазначили, що розробка протидії КАБам ведеться разом з НАТО з березня 2025 року. Вона вже пройшла великий шлях — від концепції до низки працюючих прототипів. Якщо "мисливця" на КАБи вдасться вдало впровадити — його ефективна робота захистить багато життів цивільного населення та українських військових.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-