"Мисливець на авіабомби". Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач

Україна незабаром отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам. Йдеться про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.

Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач КАБів

У Франції нещодавно було перевірено комплексне технічне рішення — радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Випробування проводилося в умовах погіршених погодних умов.

Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі. Поширити

Розробкою протидії російським КАБам займаються Україна, зокрема Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), а також Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT).

Участь беруть також компанії з країн НАТО, експерти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Зокрема французька Alta Ares відповідає за ШІ-алгоритми виявлення, німецька Tytan Technologies — за системи перехоплення, а ще одна французька компанія ATREYD веде роботу з роями перехоплювачів контейнерного базування.

У Міноборони зазначили, що розробка протидії КАБам ведеться разом з НАТО з березня 2025 року. Вона вже пройшла великий шлях — від концепції до низки працюючих прототипів. Якщо "мисливця" на КАБи вдасться вдало впровадити — його ефективна робота захистить багато життів цивільного населення та українських військових.