"Мисливець на авіабомби". Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач
Категорія
Технології
Дата публікації

"Мисливець на авіабомби". Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач

Міністерство оборони України
дрон

Україна незабаром отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам. Йдеться про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.

Головні тези:

  • Україна та НАТО спільно розробляють дрон-перехоплювач для захисту від російських керованих авіабомб.
  • Комплексне технічне рішення, включаючи радар, ШІ-алгоритми та дрон-перехоплювач, успішно пройшло випробування в умовах погіршеної погоди.
  • Розробку здійснюють Україна, JATEC, ACT та компанії з країн НАТО, що гарантує високу якість та ефективність проєкту.

Україна і НАТО розробляють унікальний дрон-перехоплювач КАБів

У Франції нещодавно було перевірено комплексне технічне рішення — радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Випробування проводилося в умовах погіршених погодних умов.

Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі.

Розробкою протидії російським КАБам займаються Україна, зокрема Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), а також Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT).

Участь беруть також компанії з країн НАТО, експерти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Зокрема французька Alta Ares відповідає за ШІ-алгоритми виявлення, німецька Tytan Technologies — за системи перехоплення, а ще одна французька компанія ATREYD веде роботу з роями перехоплювачів контейнерного базування.

У Міноборони зазначили, що розробка протидії КАБам ведеться разом з НАТО з березня 2025 року. Вона вже пройшла великий шлях — від концепції до низки працюючих прототипів. Якщо "мисливця" на КАБи вдасться вдало впровадити — його ефективна робота захистить багато життів цивільного населення та українських військових.

Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
Денис Шмигаль
Гілі
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Проєкт Octopus. Британія запускає виробництво дронів-перехоплювачів для України
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?