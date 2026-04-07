Одна дитина загинула та 5 дорослих поранені внаслідок ударів РФ по Дніпропетровщині

Вранці 7 квітня стало відомо, що нова російська атака на Дніпропетровську область забрала життя 11-річної дитини. Окрім того, місцева влада підтвердила поранення ще 5 мирних мешканців регіону.
Головні тези:
- Усі потерпілі були шпиталізовані в стані середньої тяжкості.
- На Нікопольщині під ударом ворога опинився райцентр.
Атака Росії на Дніпропетровщину — які наслідки
Про ситуацію в області розповів очільник ОВА Олександр Ганжа.
Він офіційно підтвердив, що внаслідок ворожого удару загинув 11-річний хлопчик.
За його словами, у Покровській громаді Синельниківського району вогонь охопив приватний будинок. Під удари ворога потрапили три оселі та авто пошкоджені.
Ганжа також додав, що жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік шпиталізували в стані середньої тяжкості.
Як зазначив Ганжа, поранення отримали двоє чоловіків 52 та 66 років — вони у лікарні у стані середньої тяжкості.
