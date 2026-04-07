Одна дитина загинула та 5 дорослих поранені внаслідок ударів РФ по Дніпропетровщині
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вранці 7 квітня стало відомо, що нова російська атака на Дніпропетровську область забрала життя 11-річної дитини. Окрім того, місцева влада підтвердила поранення ще 5 мирних мешканців регіону.

Головні тези:

  • Усі потерпілі були шпиталізовані в стані середньої тяжкості.
  • На Нікопольщині під ударом ворога опинився райцентр.

Про ситуацію в області розповів очільник ОВА Олександр Ганжа.

Він офіційно підтвердив, що внаслідок ворожого удару загинув 11-річний хлопчик.

Загинула дитина. П'ятеро людей дістали поранень. Більш ніж 10 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками.

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, у Покровській громаді Синельниківського району вогонь охопив приватний будинок. Під удари ворога потрапили три оселі та авто пошкоджені.

Ганжа також додав, що жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік шпиталізували в стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під ударом були сам Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач, — уточнив глава ОВА.

Як зазначив Ганжа, поранення отримали двоє чоловіків 52 та 66 років — вони у лікарні у стані середньої тяжкості.

В Апостоловому, що на Криворіжжі, понівечена інфраструктура. На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та авто.

