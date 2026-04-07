Авіація України розгромила 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу шість районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1504 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 7 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 305 470 (+980) осіб;
бойових броньованих машин — 24 364 (+4) од;
артилерійських систем — 39 562 (+65) од;
РСЗВ — 1 722 (+3) од;
засобів ППО — 1 340 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 223 341 (+1 945) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 87 862 (+248) од;
спеціальної техніки — 4 115 (+3) од.
Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.
