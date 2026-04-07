Авіація України розгромила 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
авіація

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу шість районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1504 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 7 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 305 470 (+980) осіб;

  • бойових броньованих машин — 24 364 (+4) од;

  • артилерійських систем — 39 562 (+65) од;

  • РСЗВ — 1 722 (+3) од;

  • засобів ППО — 1 340 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 223 341 (+1 945) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 87 862 (+248) од;

  • спеціальної техніки — 4 115 (+3) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав 84 авіаційних ударів, скинувши 242 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8625 дронів–камікадзе та здійснив 3227 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?