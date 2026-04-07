Дрони знову атакують нафтовий порт Усть-Луга в Росії — відео

Вночі 7 квітня у Ленінградській області РФ знову гриміла гучна “бавовна”. За словами очевидців, уже відомо про пошкодження в районі нафтового порту Усть-Луга внаслідок атаки дронів.

“Бавовна” в Росії 7 квітня — перші подробиці

Минуло лише кілька діб після останньої атаки дронів на воєнні цілі в Ленінградській області РФ, як українські дрони знову завдали ударів по порту Усть-Луга.

Ставленик Кремля в регіоні Олександр Дрозденко почав стверджувати, що ворожа ППО знешкодила 22 дрони.

За словами очевидців, під ударом України опинився саме порт.

Що важливо розуміти, Усть-Луга — один із головних портів країни-агресорки на Балтійському морі.

Ворог активно використовує його для експорту нафти, зокрема "тіньовим флотом".

Як вдалосядізнатися журналістам Bloomberg, об'єкт лише днями відновив роботу після перебоїв.

Супутникові знімки Planet Labs раніше підтверджували пожежі на терміналах "Новатек" після атак у березні 2026 року.

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 45 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: