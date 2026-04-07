Сырский предупредил о новой тактике армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский безотлагательно приехал на линию обороны в районе Константиновско-Дружковской агломерации. Именно на этом участке фронта солдаты РФ делают все возможное, чтобы улучшить свое положение: они используют новую тактику.

Главные тезисы

  • Главнокомандующий ВСУ подчеркнул важность сохранения жизней украинских воинов во время боевых действий.
  • Сырский отметил необходимость быстрой адаптации к изменениям на фронте.

Новая тактика армии РФ — что о ней известно

По словам главкома ВСУ, на этот раз он работал в полосе ответственности 19 корпуса, который держит оборону Константиновско-Дружковской агломерации.

Российские оккупационные войска пытаются улучшить на этом отрезке свое тактическое положение, комбинируя атаки малыми группами пехоты и массированные налеты дронов. Почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

По словам Александра Сырского, командный состав успевает быстро адаптироваться к быстрым изменениям на фронте.

На этом фоне украинские воины активно используют нестандартные решения.

Приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий.

Как отметил Сырский, также в центре внимания на этот раз были предложения от командиров касательно неотложных потребностей подразделений.

Прежде всего речь шла об усилении способностей по противодействию средствам БпЛА противника, поставки боеприпасов и других материально-технических средств.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин теряет сотни миллионов долларов из-за ударов Украины
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 110 дронами — обезврежено 77
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация Украины разгромила 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 7 апреля 2026 года

