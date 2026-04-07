Сырский предупредил о новой тактике армии РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский безотлагательно приехал на линию обороны в районе Константиновско-Дружковской агломерации. Именно на этом участке фронта солдаты РФ делают все возможное, чтобы улучшить свое положение: они используют новую тактику.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ подчеркнул важность сохранения жизней украинских воинов во время боевых действий.
- Сырский отметил необходимость быстрой адаптации к изменениям на фронте.
Новая тактика армии РФ — что о ней известно
По словам главкома ВСУ, на этот раз он работал в полосе ответственности 19 корпуса, который держит оборону Константиновско-Дружковской агломерации.
По словам Александра Сырского, командный состав успевает быстро адаптироваться к быстрым изменениям на фронте.
На этом фоне украинские воины активно используют нестандартные решения.
Как отметил Сырский, также в центре внимания на этот раз были предложения от командиров касательно неотложных потребностей подразделений.
Прежде всего речь шла об усилении способностей по противодействию средствам БпЛА противника, поставки боеприпасов и других материально-технических средств.
