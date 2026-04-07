Сирський попередив про нову тактику армії РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський невідкладно відвідав лінію оборони в районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Саме на цій ділянці фронту солдати РФ роблять все можливе, щоб покращити своє положення: для цього вони використовують нову тактику.
Головні тези:
- Головнокомандувач ЗСУ підкреслив важливість збереження життів українських воїнів під час бойових дій.
- Сирський наголосив на необхідності швидкої адаптації до змін на фронті.
Нова тактика армії РФ — що про неї відомо
За словами головкома ЗСУ, цього разу він працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який тримає оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації.
За словами Олександра Сирського, командний склад встигає швидко адаптуватися до швидких змін на фронті.
На цьому тлі українські воїни активно використовує нестандартні рішення.
Як зазначив Сирський, також у центрі уваги цього разу були пропозиції від командирів щодо нагальних потреб підрозділів.
Насамперед йшлося про питання посилення спроможностей із протидії засобам БпЛА противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.
