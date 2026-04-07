Сирський попередив про нову тактику армії РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський невідкладно відвідав лінію оборони в районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Саме на цій ділянці фронту солдати РФ роблять все можливе, щоб покращити своє положення: для цього вони використовують нову тактику.

Нова тактика армії РФ — що про неї відомо

За словами головкома ЗСУ, цього разу він працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який тримає оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації.

Російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів. Майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Олександра Сирського, командний склад встигає швидко адаптуватися до швидких змін на фронті.

На цьому тлі українські воїни активно використовує нестандартні рішення.

Пріоритетними напрямами роботи залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів наших воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій.

Як зазначив Сирський, також у центрі уваги цього разу були пропозиції від командирів щодо нагальних потреб підрозділів.