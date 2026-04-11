ППО знешкодила 133 цілі під час нової атаки РФ
ППО оголосила результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 квітня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські  міста та села 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

