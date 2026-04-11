ПВО обезвредило 133 цели во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 апреля российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 160 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

ПВО объявила результаты своей работы

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Чауда — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.