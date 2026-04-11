Силы обороны поразили 2 российских пункта управления БпЛА

Генштаб ВСУ отчитывается, что 10 апреля авиация украинских войск успешно атаковала три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1508 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 11 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 310 110 (+1 440) человек
танков — 11 851 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 381 (+6) ед.
артиллерийских систем — 39 798 (+64) ед.
РСЗО — 1 726 (+2) ед.
средств ПВО — 1 344 (+3) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 231 785 (+2 014) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 88 698 (+183) ед.
специальной техники — 4 121 (+2) ед.
Вчера противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 8162 дрона-камикадзе и произвел 3188 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня.
