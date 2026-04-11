Силы обороны поразили 2 российских пункта управления БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ЗСУ
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ отчитывается, что 10 апреля авиация украинских войск успешно атаковала три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1508 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 11 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 310 110 (+1 440) человек

  • танков — 11 851 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 381 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 39 798 (+64) ед.

  • РСЗО — 1 726 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1 344 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 231 785 (+2 014) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 88 698 (+183) ед.

  • специальной техники — 4 121 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес 73 авиационных удара, сбросил 230 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8162 дрона-камикадзе и произвел 3188 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"У России больше нет преимущества". Экс-директор ЦРУ указал на неожиданный успех Украины
Экс-директор ЦРУ считает, что Россия находится в проигрышной позиции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредило 133 цели во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявило результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 3 человека в Одессе и на Полтавщине
ДСНС Украины
Последствия новых атак России на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?