Сили оборони уразили 2 російські пункти управління БпЛА

Генштаб ЗСУ звітує, що 10 квітня авіація українських військ успішно атакувала три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1508 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 11 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 310 110 (+1 440) осіб
танків — 11 851 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 381 (+6) од.
артилерійських систем — 39 798 (+64) од.
РСЗВ — 1 726 (+2) од.
засобів ППО — 1 344 (+3) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 231 785 (+2 014) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 88 698 (+183) од.
спеціальної техніки — 4 121 (+2) од.
Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 8162 дрони-камікадзе та здійснив 3188 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.
