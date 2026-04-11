Сили оборони уразили 2 російські пункти управління БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генштаб ЗСУ звітує, що 10 квітня авіація українських військ успішно атакувала три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1508 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 11 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 310 110 (+1 440) осіб

  • танків — 11 851 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 381 (+6) од.

  • артилерійських систем — 39 798 (+64) од.

  • РСЗВ — 1 726 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 344 (+3) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 231 785 (+2 014) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 88 698 (+183) од.

  • спеціальної техніки — 4 121 (+2) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8162 дрони-камікадзе та здійснив 3188 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?