Армія РФ різко змінила плани на фронті через наступ України
Армія РФ різко змінила плани на фронті через наступ України

Джерело:  ISW

Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), солдати РФ надають пріоритет не обороні на Олександрівському напрямку, де українські війська успішно контратакують, а наступальним діям на Гуляйпільському напрямку, однак це нічого не змінює.

Головні тези:

  • Росіяни ігнорують успішні контратаки українських військ на Олександрівському напрямку.
  • Плани РФ захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ до кінця квітня 2026 року є нереалістичними.

Що відомо про плани армії РФ

Згідно з останніми даними, російські війська концентрують свої сили в зоні відповідальності 5-ї загальновійськової армії, яка діє на захід від Гуляйполя.

Попри це, напрямок Олександрівки, де триває успішний контрнаступ ЗСУ, армія РФ не надто старається втримати.

Аналітики звертають увагу на те, що українські удари на Олександрівському напрямку є дійсно небезпечними для військ ворога, однак Кремль уперто ігнорує цю загрозу.

У ISW також наголошують, що Москва вирішила залучати стратегічні резерви та перекинути їх на Запоріжжя, зокрема під Гуляйполе та Оріхів — саме там 5-та і 58-ма армії РФ відчувають аномальний брак сил і ресурсів.

Кремль наказав своїм військам до кінця квітня 2026 року захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

Однак, на переконання американських аналітиків, ці плани ворога буде нереально втілити в життя.

Попри те, що Покровськ росіянам переважно вдалося взяти, захоплення Дружківки та Костянтинівки у визначені терміни малоймовірне.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 133 цілі під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти убили 3 людей в Одесі та на Полтавщині
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили 2 російські пункти управління БпЛА
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

