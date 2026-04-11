Армія РФ різко змінила плани на фронті через наступ України

Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), солдати РФ надають пріоритет не обороні на Олександрівському напрямку, де українські війська успішно контратакують, а наступальним діям на Гуляйпільському напрямку, однак це нічого не змінює.

Що відомо про плани армії РФ

Згідно з останніми даними, російські війська концентрують свої сили в зоні відповідальності 5-ї загальновійськової армії, яка діє на захід від Гуляйполя.

Попри це, напрямок Олександрівки, де триває успішний контрнаступ ЗСУ, армія РФ не надто старається втримати.

Аналітики звертають увагу на те, що українські удари на Олександрівському напрямку є дійсно небезпечними для військ ворога, однак Кремль уперто ігнорує цю загрозу.

У ISW також наголошують, що Москва вирішила залучати стратегічні резерви та перекинути їх на Запоріжжя, зокрема під Гуляйполе та Оріхів — саме там 5-та і 58-ма армії РФ відчувають аномальний брак сил і ресурсів.

Кремль наказав своїм військам до кінця квітня 2026 року захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

Однак, на переконання американських аналітиків, ці плани ворога буде нереально втілити в життя.