Украина может играть важную роль в разблокировании Ормузского пролива

Министр по вооруженным силам Великобритании Аль Карнс обратил внимание мира на то, что именно Украина может сыграть важную роль в международных усилиях по возобновлению функционирования Ормузского пролива.
Главные тезисы
- По убеждению Карнса, Украина совершила "революция в военных делах".
- Он призвал Киев ускорить экспорт своих передовых технологий.
Украину могут привлечь к разблокированию Ормузского пролива
По словам британского министра, он высоко оценивает украинские технологии беспилотников — более того, считает их одними из лучших в мире.
Министр также четко дал понять, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинская война до сих пор остается приоритетом для Лондона в сфере обороны и безопасности.
По мнению Карнса, его страна действительно может многому научиться благодаря украинским изобретениям на фронте.
В первую очередь речь идет о сфере технологий беспилотников, использовании данных и искусственном интеллекте.
