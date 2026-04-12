Украина может играть важную роль в разблокировании Ормузского пролива

Министр по вооруженным силам Великобритании Аль Карнс обратил внимание мира на то, что именно Украина может сыграть важную роль в международных усилиях по возобновлению функционирования Ормузского пролива.

Украину могут привлечь к разблокированию Ормузского пролива

По словам британского министра, он высоко оценивает украинские технологии беспилотников — более того, считает их одними из лучших в мире.

Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами "Шахед", вплоть до Ормузского пролива, — подчеркнул Аль Карнс.

Министр также четко дал понять, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинская война до сих пор остается приоритетом для Лондона в сфере обороны и безопасности.

По мнению Карнса, его страна действительно может многому научиться благодаря украинским изобретениям на фронте.

В первую очередь речь идет о сфере технологий беспилотников, использовании данных и искусственном интеллекте.