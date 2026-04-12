Украина может играть важную роль в разблокировании Ормузского пролива
Украина может играть важную роль в разблокировании Ормузского пролива

Украину могут привлечь к разблокированию Ормузского пролива
Министр по вооруженным силам Великобритании Аль Карнс обратил внимание мира на то, что именно Украина может сыграть важную роль в международных усилиях по возобновлению функционирования Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • По убеждению Карнса, Украина совершила "революция в военных делах".
  • Он призвал Киев ускорить экспорт своих передовых технологий.

Украину могут привлечь к разблокированию Ормузского пролива

По словам британского министра, он высоко оценивает украинские технологии беспилотников — более того, считает их одними из лучших в мире.

Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами "Шахед", вплоть до Ормузского пролива, — подчеркнул Аль Карнс.

Министр также четко дал понять, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинская война до сих пор остается приоритетом для Лондона в сфере обороны и безопасности.

По мнению Карнса, его страна действительно может многому научиться благодаря украинским изобретениям на фронте.

В первую очередь речь идет о сфере технологий беспилотников, использовании данных и искусственном интеллекте.

Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее, — подчеркнул министр по вооруженным силам Великобритании.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выход США из НАТО может стать уникальным шансом для Украины
Отношения Украины и НАТО могут укрепиться
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нарушила пасхальное перемирие уже более 2300 раз
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты расстреляли 4 украинских пленных на Харьковщине
Солдаты РФ снова убивают украинских пленных

