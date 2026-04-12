Российские оккупанты расстреляли 4 украинских пленных на Харьковщине

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных вблизи населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области.

Солдаты РФ снова убивают украинских пленных

В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны — расстреляны 4 украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области, — сказано в официальном заявлении DeepState.

Кроме того, аналитики опубликовали видеоподтверждение, на котором видно, как солдаты РФ расстреливают беззащитных украинских защитников, лежащих на земле лицом вниз.

Кацапы зашли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, были расстреляны кацапами.

Что важно понимать, еще 10 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о введении так называемого "пасхального перемирия".

Глава Кремля также начал утверждать, что оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до конца суток 12 апреля.

Несмотря на решение диктатора, армия РФ продолжили вести боевые действия.