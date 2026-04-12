Российские оккупанты расстреляли 4 украинских пленных на Харьковщине

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных вблизи населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершают все больше военных преступлений.
- За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.
Солдаты РФ снова убивают украинских пленных
Кроме того, аналитики опубликовали видеоподтверждение, на котором видно, как солдаты РФ расстреливают беззащитных украинских защитников, лежащих на земле лицом вниз.
Что важно понимать, еще 10 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о введении так называемого "пасхального перемирия".
Глава Кремля также начал утверждать, что оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до конца суток 12 апреля.
Несмотря на решение диктатора, армия РФ продолжили вести боевые действия.
Утром 12 апреля Генеральный штаб ВСУ объявил, что по состоянию на 07:00 российские захватчики нарушили предложенное Путиным пасхальное перемирие 2299 раз.
