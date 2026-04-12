Российские оккупанты расстреляли 4 украинских пленных на Харьковщине
Солдаты РФ снова убивают украинских пленных
Источник:  DeepState

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных вблизи населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области.

  • Российские оккупанты совершают все больше военных преступлений.
  • За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны — расстреляны 4 украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области, — сказано в официальном заявлении DeepState.

Кроме того, аналитики опубликовали видеоподтверждение, на котором видно, как солдаты РФ расстреливают беззащитных украинских защитников, лежащих на земле лицом вниз.

Кацапы зашли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, были расстреляны кацапами.

Что важно понимать, еще 10 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о введении так называемого "пасхального перемирия".

Глава Кремля также начал утверждать, что оно начнется в 16:00 11 апреля и продлится до конца суток 12 апреля.

Несмотря на решение диктатора, армия РФ продолжили вести боевые действия.

Утром 12 апреля Генеральный штаб ВСУ объявил, что по состоянию на 07:00 российские захватчики нарушили предложенное Путиным пасхальное перемирие 2299 раз.

Больше по теме

Пасхальное поздравление Владимира Зеленского и первой леди Елены — видео
Офис Президента Украины
Пасхальное поздравление президента Украины и первой леди
ПВО обезвредила 133 цели во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину – как отработала ПВО
Россия нарушила пасхальное перемирие уже более 2300 раз
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 апреля 2026 года

