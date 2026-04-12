Російські окупанти розстріляли 4 українських полонених на Харківщині
солдат РФ
Джерело:  DeepState

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, російські загарбники стратили чотирьох українських військовополонених поблизу населеного пункту Ветеринарне, що в Харківській області.

Головні тези:

  • Російські окупанти скоюють дедалі більше воєнних злочинів.
  • Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Солдати РФ знову вбивають українських полонених

Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни — розстріляно 4 українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині, — йдеться в офіційній заяві DeepState.

Окрім того, аналітики опублікували відеопідтвердження, на яких видно, як солдати РФ розстрілюють беззахисних українських захисників, які лежать на землі обличчям донизу.

Кацапи зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон 4 військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно кацапами.

Що важливо розуміти, ще 10 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження так званого "великоднього перемир'я".

Глава Кремля також почав стверджувати, що воно розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до кінця доби 12 квітня.

Попри це рішення диктатора, армія РФ продовжили вести бойові дії.

Вранці 12 квітня Генеральний штаб ЗСУ оголосив, що станом на 07:00 російські загарбники порушили запропоноване Путіним великоднє перемирʼя 2299 разів.

