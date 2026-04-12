Великоднє привітання Володимира Зеленського та першої леді Олени — відео

У неділю, 12 квітня 2026 року, православні християни та греко-католики України святкують Великдень — Воскресіння Христове. Це одне з головних свят року, що символізує торжество життя над смертю. Глава державами Володимир Зеленський та перша леді Олена вже звернулися до українців.

Великоднє привітання президента України та першої леді

Дорогі українці, дорогі українки!

«Бог серед міста, і воно не похитнеться» — ці слова закарбовані тут, над нашою Орантою, у нашій великій Софії.

І наділені ці слова надзвичайною силою, яку ми відчуваємо понад півтори тисячі днів битви за життя, у якій непохитні наша Україна, наша столиця, наші люди й наша віра.

І це так важливо сьогодні, коли війна не лише на полі бою, а й точиться запекла битва емоцій, характерів і духу, правди проти брехні, віри проти відчаю, надії проти розпачу.

Вести цю боротьбу непросто всім нам. Особливо в часи турбулентності, коли, здається, світ летить у прірву й ніхто не знає, яким буде завтра.

У такі миті саме Великдень і його сенси підказують нам, як не опускати рук, де знайти світло, щоб не заблукати.

Ці відповіді, ці знаки — поруч із нами. У наших близьких, у наших родинах, наших людях, у кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні й у кожному слові підтримки.

У наших «ти як?».

«Не бійся», «я поруч».

«Бережи себе».

«Все буде добре».

Ось це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб триматися як одна велика родина. Родина-Україна.

І саме так — разом — ми подолали цю зиму. Найважчу в нашій історії. Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень.

П'ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре. Тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті, захищають Україну та свої сім'ї.

І хоч би які темні хмари затягували небо, ми бережемо свою ідентичність, сімейні традиції. Ми щороку готуємося, збираємо великодній кошик, розмальовуємо писанки, випікаємо паски, прикрашаємо свій дім, садимо дерева й квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя.

І це і є саме той сенс, яким наповнений Великдень для всіх нас. Так було в усі століття, протягом яких стоїть Софія. Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно. Знаючи, заради кого й заради чого. Щоб на зміну п’ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень. На всій нашій землі, для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги.

Коли відступить зима і все зло з нашої землі. І всі дочекаються своїх — із фронту, полону, окупації.

Коли кохані поруч, і онуки на руках у наших батьків, і ми знову за одним столом.

За це варто боротися. І ми робимо це вже 1509 днів. І на Великдень як ніколи сильною є наша віра — віра в перемогу миру над війною.

Чотири роки тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Молилися і боролися за це. Чотири роки потому всі ми молимося і боремося, аби Україна жила в мирі.

Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші Сили безпеки та оборони, віримо однаково в Божу милість і нашу сміливість, сподіваємося на заступництво нашої Оранти і влучність нашої далекобійності.

Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі — щоденно, власноруч, своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданістю, силою духу.

Щоби бути разом. Триматися своїх. Вірити в Україну. Вірити одне в одного. Допоки це незмінне, зло безсиле.

Тож нехай надія і тепло цього дня поєднають серця всіх наших людей. Нехай Бог захистить тих, хто захищає нас.

І бережуть небеса всіх, хто боронить наші і небо, і землю. І міцною буде воля всіх, хто бореться проти неволі.

Нехай кожен, хто допомагає і шукає, завжди знайде. Кожен, хто в дорозі, завжди її подолає. Кожен, хто робить для України все можливе, не втрачає віри в те, що все можливо.