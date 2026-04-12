Пасхальное поздравление Владимира Зеленского и первой леди Елены — видео

В воскресенье, 12 апреля 2026 года, православные христиане и греко-католики Украины празднуют Пасху — Воскресение Христово. Это один из главных праздников года, символизирующий торжество жизни над смертью. Глава государств Владимир Зеленский и первая леди Елена уже обратились к украинцам.

Дорогие украинцы, дорогие украинки!

"Бог среди города, и он не поколеблется" — эти слова запечатлены здесь, над нашей Орантой, в нашей великой Софии.

И наделены эти слова чрезвычайной силой, которую мы ощущаем более полутора тысяч дней битвы за жизнь, в которой непоколебимы наша Украина, наша столица, наши люди и наша вера.

И это так важно сегодня, когда война не только на поле боя, но и идет ожесточенная битва эмоций, характеров и духа, правды против лжи, веры против отчаяния.

Вести эту борьбу не просто всем нам. Особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир улетает в пропасть и никто не знает, каким будет завтра.

В такие моменты именно Пасха и ее смыслы подсказывают нам, как не опускать руки, где найти свет, чтобы не заблудиться.

Эти ответы, эти знаки рядом с нами. В наших близких, в наших семьях, в наших людях, в каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки.

В наших "ты как?".

"Не бойся", "я рядом".

«Береги себя».

"Все будет хорошо".

Вот этот свет, свет в наших людях, обогащает нас силой, чтобы держаться как одна большая семья. Семья-Украина.

И именно так — вместе — мы преодолели эту зиму. Самую тяжолую в нашей истории. Но проигравшая. Проиграла нам. И холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны, и сегодня вместе отмечаем свою Пасху.

Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая, что украинцы всегда остаются украинцами. И ни одна война этого не сотрет. Поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех раздавался, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи.

И какие бы темные облака ни затягивали небо, мы бережем свою идентичность, семейные традиции. Мы ежегодно готовимся, собираем пасхальную корзину, разрисовываем писанки, выпекаем куличи, украшаем свой дом, сажаем деревья и цветы. И все это вовсе не о еде или декоре, а о народе, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь.

И это и есть именно тот смысл, которым наполнена Пасха для всех нас. Так было во все века, за которые стоит София. Так есть и сегодня, когда Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо. Зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во время войны пришла первая мирная Пасха. По всей нашей земле, для всех наших людей. Когда пасхальный звон не нарушит сирена тревоги.

Когда отступит зима и все зло из нашей земли. И все дождутся своих — с фронта, плена, оккупации.

Когда возлюбленные рядом, и внуки на руках у наших родителей, и мы снова за одним столом.

За это следует бороться. И мы делаем это уже 1509 дней. И на Пасху как никогда сильна наша вера — вера в победу мира над войной.

Четыре года назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Молились и боролись за это. Через четыре года все мы молимся и боремся, чтобы Украина жила в мире.

Полагаемся не только на небесные силы, но и на наши Силы безопасности и обороны, верим одинаково в Божью милость и нашу смелость, надеемся на покровительство нашей Оранты и меткость нашей дальнобойности.

Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами — ежедневно, собственноручно, своими поступками, работой, мужеством, самоотверженностью, силой духа.

Чтобы быть вместе. Держаться своих. Верить в Украину. Верить друг в друга. Пока это неизменное, зло бессильно.

Пусть надежда и тепло в этот день объединят сердца всех наших людей. Пусть Бог защитит тех, кто нас защищает.

И хранят небеса всех, кто защищает наши и небо и землю. И крепкой будет воля всех, кто борется против неволи.

Пусть каждый, кто помогает и ищет, всегда найдет. Каждый, кто в пути, всегда его преодолеет. Каждый, кто делает для Украины все возможное, не теряет веру в то, что возможно.