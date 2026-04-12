Росія порушила великоднє перемир'я уже понад 2300 разів
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Вранці 12 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що станом на 07:00 російські загарбники порушили запропоноване диктатором Володимиром Путіним великоднє перемирʼя 2299 разів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1509-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 12 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 311 180 (+1 070) осіб;

  • танків — 11 859 (+8) од;

  • бойових броньованих машин — 24 384 (+3) од;

  • артилерійських систем — 39 871 (+73) од;

  • РСЗВ — 1 727 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 345 (+1) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 233 866 (+2 081) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 88 914 (+216) од.

Станом на 7.00 12.04.2026 зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "шахед" не було.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 123 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Великоднє привітання Володимира Зеленського та першої леді Олени — відео
Офіс Президента України
Олена та Володимир Зеленські
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Венс оголосив про провал переговорів США та Ірану
Венс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 133 цілі під час відбиття атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - як відпрацювала ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?