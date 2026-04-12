Росія порушила великоднє перемир'я уже понад 2300 разів

Вранці 12 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що станом на 07:00 російські загарбники порушили запропоноване диктатором Володимиром Путіним великоднє перемирʼя 2299 разів.
Головні тези:
- Розпочалася 1509-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 12 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 311 180 (+1 070) осіб;
танків — 11 859 (+8) од;
бойових броньованих машин — 24 384 (+3) од;
артилерійських систем — 39 871 (+73) од;
РСЗВ — 1 727 (+1) од;
засобів ППО — 1 345 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 233 866 (+2 081) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 88 914 (+216) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 123 — із реактивних систем залпового вогню.
